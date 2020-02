Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával megvádolt Kaleta Gábor volt nagykövet ügyéről az Országgyűlés Külügyi bizottságában, azonban az elhangzottakat titkosították. Az továbbra sem derült ki, Kaleta mióta követhette el a bűncselekményt, illetve hol tárolta a felvételeket.","shortLead":"Menczer Tamás államtitkár, az Információs Hivatal és az ORFK osztott meg néhány részletet a gyermekpornográfiával...","id":"20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c43f0-c662-4900-bf42-9eadb3516d28","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_kaleta_kulugyi_bizottsag_titkositas","timestamp":"2020. február. 17. 10:58","title":"10 évre titkosították a Kaleta-ügyről tett beszámolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen hanghatásokkal történik az ébresztés – erősítették meg ausztrál kutatók. ","shortLead":"Bár nem mindegy, hogy az alvás melyik szakaszában szólal meg az ébresztőóra, az is sokat számít, hogy milyen...","id":"202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a2ee253-8260-44a8-b8b9-f1497e87784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89cb622-858e-4ca4-bbee-181a41170ac4","keywords":null,"link":"/360/202007_mi_szolal_meg_ebresztokent_jobb_reggelt_kivannak","timestamp":"2020. február. 17. 16:00","title":"Önnél mi szólal meg reggel ébresztőként? Lehet, hogy nem annak kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert közben ment el a hangja. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert...","id":"20200217_Radar360_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeae0b0-fc42-409a-8607-f5ff2a732915","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán Johnny Depp-filmből idézett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is), van, aki már most kipróbálta, hogyan dolgozik össze a készülékben lévő akkumulátor a 45W-os gyorstöltővel. Állítólag remekül.","shortLead":"Bár a boltok polcaira csak márciusban kerül majd fel a Samsung Galaxy S20 Ultra (ahogy az S20-család többi tagja is...","id":"20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f74e-cdf5-4a38-ac38-ef12544938f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9e0271-08ba-49f3-8f02-7d28637d665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_s20_ultra_toltes_45w_gyorstolto","timestamp":"2020. február. 17. 11:03","title":"0-ról 100-ra 58 perc alatt: ilyen gyorsan töltődik fel a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","shortLead":"A régi-új elnök egyedüli jelöltként indult a párt kongresszusán.\r

","id":"20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7de04a-276a-44a0-b3c0-f656c10dc01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21e9d6-d923-4381-8d15-7d766e0dc524","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_partelnok_ujravalasztas","timestamp":"2020. február. 18. 18:23","title":"Újabb két évre Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megtartotta egyéni mandátumát a Jobbik, 10 ezer fölött a koronavírusból gyógyultak száma Kínában, 18 fok is lehet ma...","id":"20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2047944b-82f9-4244-9e25-6c4dab996a21","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_Orban_aranykort_lat_szelsojobbos_akcio_Borsodban","timestamp":"2020. február. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán aranykort lát, szélsőjobbos akció Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c937be-75e2-4144-a3a3-b775a68849a9","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Még mindig súlyos kötelezettségei lehetnek az államnak a bő 200 milliárd forint közpénzt felemésztő Postabank-sztori miatt – derül ki egy évtizedes ügy legújabb fordulatából.","shortLead":"Még mindig súlyos kötelezettségei lehetnek az államnak a bő 200 milliárd forint közpénzt felemésztő Postabank-sztori...","id":"202007__postabank__milliardos_orokseg__kijatszott_hitelezok__penzre_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28c937be-75e2-4144-a3a3-b775a68849a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a8b00d-8de1-4211-85ee-b3ac799b5abe","keywords":null,"link":"/360/202007__postabank__milliardos_orokseg__kijatszott_hitelezok__penzre_megy","timestamp":"2020. február. 17. 07:00","title":"Postabank-ügy, titkos szerződés: milliárdok üthetik a szemfülesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések nélkül megúszni, mégis lehet arról önérzetesen beszélni.","shortLead":"Az Utak az erdőben című kötetből elképesztő sorsok tárulnak fel. A hajlék nélküliséget nem lehet lelki és más sérülések...","id":"202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d7904f-7f0d-490b-9d77-4c673711982d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a128471-d9a9-49e7-a739-3cccf1e6b57d","keywords":null,"link":"/360/202007_konyv__sehol_ut_kovacs_vera_utak_azerdoben","timestamp":"2020. február. 18. 12:00","title":"Tévhiteket oszlat ez a hajléktalanokkal készült 22 életinterjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]