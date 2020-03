Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","shortLead":"A múzeum dolgozói félnek a fertőzéstől, megelőzési tervet szeretnének.","id":"20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72bfffa-43e6-48f5-9fc0-1f3fff70913c","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_A_koronavirus_miatt_nem_nyitott_ki_a_Louvre","timestamp":"2020. március. 01. 15:15","title":"A koronavírus miatt nem nyitott ki a Louvre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő tizenharmadik budapesti nagykoncertjére készül 2020. október 24-én, a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Az énekesnő tizenharmadik budapesti nagykoncertjére készül 2020. október 24-én, a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20200302_Arenas_koncertre_keszul_Koncz_Zsuzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51c314-d391-4443-a84d-2801c0314ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Arenas_koncertre_keszul_Koncz_Zsuzsa","timestamp":"2020. március. 02. 11:55","title":"Koncz Zsuzsa megcélozta az Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports a szervezet döntéshozó testületének a hétfői, amszterdami ülése után. ","shortLead":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports...","id":"20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88e9460-7d72-48cf-9ede-8ff7d829affe","keywords":null,"link":"/sport/20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","timestamp":"2020. március. 02. 20:04","title":"FIFA-elnök a koronavírusról: Jelenleg semmit sem tudok kizárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5883471-13f3-41cf-9c2c-c40b99598743","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy jól jár az, aki a jó vétel reményében az AliExpressről rendel olcsó, ám igencsak drágának látszó okostelefont.","shortLead":"Nem biztos, hogy jól jár az, aki a jó vétel reményében az AliExpressről rendel olcsó, ám igencsak drágának látszó...","id":"20200303_samsung_huawei_telefon_masolatok_aliexpress","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5883471-13f3-41cf-9c2c-c40b99598743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062ffd86-5f82-4f88-9684-93febf1b3d83","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_samsung_huawei_telefon_masolatok_aliexpress","timestamp":"2020. március. 03. 08:03","title":"Vigyázzon, mit rendel az AliExpressről: hamis telefonok árasztották el a webshopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6281310-424f-4dcd-9e01-0d48e385b14d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyerekeknek ráadásul naponta legalább egy alkalommal meleg ételt kell kapniuk.","shortLead":"A gyerekeknek ráadásul naponta legalább egy alkalommal meleg ételt kell kapniuk.","id":"20200301_Ingyen_etkezest_kapnak_az_orosz_alsosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6281310-424f-4dcd-9e01-0d48e385b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1bc68d-4781-4a73-b01f-9816ae2d2be5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Ingyen_etkezest_kapnak_az_orosz_alsosok","timestamp":"2020. március. 01. 19:02","title":"Ingyen ehet az iskolában minden orosz alsós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","shortLead":"Elszakadt a kötél, a szél pedig elsodorta a csónakot. ","id":"20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ef4f86-c4f3-45ad-81b7-25ed80b95255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b890a77b-c78a-44eb-87e6-b1c2daae4627","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Steg__horgasz_mentes_Balaton","timestamp":"2020. március. 01. 15:07","title":"Stégen rekedt horgászt mentettek a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","shortLead":"A táblákon és a lufikon kívül a külső kijelzőkre beállították a Köszönjük, Pista! feliratot a 7-es buszon. ","id":"20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=999fd062-ff84-406b-90f4-44a4c4b8963a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41603a2d-1bc7-4ecc-a1c3-20c7d310e8b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_bucsuztatas_nyugdij_BKV_buszsofor","timestamp":"2020. március. 01. 21:00","title":"Megható módon búcsúztatták nyugdíjba vonult kollégájukat a BKV-sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok által végzett kutatás.","shortLead":"Több pozitív hozadéka is van, ha valaki törli magát a Facebookról, akár egy kis időre is – állítja egy új, közgazdászok...","id":"20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5cb38f-fca9-4837-9605-47cd73f55b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_nelkuli_elet_facebook_fiok_torlesenek_hatasa","timestamp":"2020. március. 02. 18:33","title":"Egy új kutatás szerint igen jól jár, ha egy hónapra abbahagyja a facebookozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]