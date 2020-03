Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő szakterülete a pánik, a szorongás, a depresszió, azt mondja, sok mindent látott már, de az elmúlt napok pánikvásárlásait még ő sem igazán tudja mire vélni. Arra viszont van magyarázata, hogy miért éppen a liszt, az olaj és a tészta volt kelendő.","shortLead":"Belső Nóra pszichiáter szerint a koronavírus körül nem lenne vészhelyzet, ha nem okoztunk volna magunknak. A doktornő...","id":"20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caed7ebd-2414-45fe-9fb2-996f382edf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95daaced-0949-4d7d-bdd5-cc40f60d348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_A_pszichiater_tanacsa_koronavirus_ellen_ne_uljunk_fel_a_pletykavonatra","timestamp":"2020. március. 05. 20:00","title":"A pszichiáter tanácsa koronavírus ellen: ne üljünk fel a pletykavonatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő csoport.\r

","shortLead":"Viszonylagos nyugalom uralkodik az északnyugati Idlíb tartományban – számoltak be a aktivisták és egy megfigyelő...","id":"20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a770a6df-2746-4084-bce7-91e758c53ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f54ac52-a611-4e4b-8f11-84148529e3f3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_sziria_idlib_tuzszunet_putyin_erdogan","timestamp":"2020. március. 06. 06:13","title":"Megkezdődött a tűzszünet Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek ágyazhatnak meg a felvásárlással. ","shortLead":"Mióta beszállt a cégbe a felcsúti milliárdos és felesége, csak úgy hasít a biztosítási cég. Most tovább terjeszkedésnek...","id":"202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4d27372-3e1e-45c7-8d25-06a4b60e6475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b659f5-2200-4434-b65f-619fc8d38548","keywords":null,"link":"/360/202010_hunriskhu_meszarosek_szakitottak_azalkusszal","timestamp":"2020. március. 07. 09:30","title":"A biztosítási piac legértékesebb domainneveit szerezték meg Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerint nincs és az ügy bonyolultsága miatt nem is lehet megfelelő bizonyíték arra, hogy a Ferrari Formula-1-es istálló az előző világbajnoki idényben a szabályoknak nem megfelelő motorokat használt.","shortLead":"A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerint nincs és az ügy bonyolultsága miatt nem is lehet megfelelő bizonyíték...","id":"20200305_forma1_fia_ferrari_motor_titkos_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=948ae550-657e-4ccd-82c5-7ab9a9cfdd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6020e82f-24db-4bb5-bb61-f82907ed312e","keywords":null,"link":"/sport/20200305_forma1_fia_ferrari_motor_titkos_megallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 21:52","title":"Fura magyarázatot adott az FIA a Ferrarival kötött titkos megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy mázlija volt.","shortLead":"A színész-énekes Letót hegymászás közben baleset érte, közel 200 méter magasban elszakadt a biztosítókötele. Nagy...","id":"20200307_jared_leto_hegymaszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087a283c-b000-4a5f-bbd9-183fe05ecd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303c4c30-326d-4f46-8c65-6f7c0d500376","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_jared_leto_hegymaszas","timestamp":"2020. március. 07. 15:34","title":"Jared Leto: Ma majdnem meghaltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","shortLead":"Slusszpoén: a cég nem Mészáros Lőrinc tulajdona.","id":"20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4f1da-52fc-4c01-8753-3ed61ae447eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200307_zoldseg_gyumolcsfeldolgozo_bovites_unios_tamogatas_hfi_kft","timestamp":"2020. március. 07. 16:51","title":"Rengeteg pénz megy egy magyar zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","shortLead":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","id":"20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5634b0-b5a2-4923-8a29-aac476bfdd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 18:41","title":"10 százalékos béremelés jön a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","shortLead":"Ötös skálán már hármas szintű a lavinaveszély a hegységben. ","id":"20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32902514-dab5-43fc-b008-c042d84d23e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46451b5-9540-403f-adae-efbfd906c6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Egy_ember_meghalt_amikor_lezudult_egy_lavina_Fogarasihavasokban","timestamp":"2020. március. 06. 18:05","title":"Egy ember meghalt, amikor lezúdult egy lavina a Fogarasi-havasokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]