[{"available":true,"c_guid":"f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres vulkanikus területére esett a választásuk.","shortLead":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres...","id":"20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32358068-b545-48f7-934c-e098940cdb7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","timestamp":"2020. március. 05. 19:10","title":"Szokatlan fotó jött a Marsról, mintha szeme lenne a talajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","shortLead":"Közben az ellenzéki pártok is lefújták saját eseményüket.","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeabe68-50c7-406c-be00-08df08c28475","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_marcius_15_karacsony_gergely_fopolgarmester_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. március. 07. 17:04","title":"A fővárosi önkormányzat is lemondta a március 15-i ünnepséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","shortLead":"A BKV-nál akcióterv készült a koronavírus miatt, a járművek kapaszkodóit naponta fertőtlenítik.","id":"20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0fd09-b264-4246-b848-ecc892472509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064fc2b1-7d6f-4a25-ac14-b88c8230eab5","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_Combinok_specialis_bevonatot_kaptak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 15:54","title":"Különleges bevonattal védik a nagykörúti villamosok utasait a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","shortLead":"Fertőzött még mindig csak kettő van.","id":"20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9282ac4f-76eb-47fe-9955-20147e402cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7815ef6b-36d2-468e-b7de-f8d1e5044e52","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Mar_39en_vannak_karantenben_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 19:26","title":"Már 39-en karanténban, bevittek 15 japánt a Kálvin térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint az emberek, a négylábúak esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE kutatói.","shortLead":"A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott beszédhangokat: a kutyák hasonló...","id":"20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b56e60-e093-4867-a1ae-0f9e843af99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed","timestamp":"2020. március. 07. 12:03","title":"Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","shortLead":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","id":"20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb8471-b9da-4aa7-97be-c0b8b4b98300","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","timestamp":"2020. március. 06. 16:18","title":"A pápa elfogadta a pedofil ügyek elhallgatásával vádolt francia érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell adni. A koronavírus-járvány miatt ugyanis visszaesett a kereslet, emiatt pedig zuhannak az árak.","shortLead":"Az OPEC a 2008-as világválság óta nem látott olajkitermelés-csökkentést akar, de erre Oroszországnak még áldását kell...","id":"20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59794fc-e2fe-436c-8f6b-cdd8d5172345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35674e27-8bde-4369-8354-dae96dbab07c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Olcso_benzin_az_OPEC_nem_akarja_hogy_a_koronavirus_leverje_az_olajarat","timestamp":"2020. március. 06. 12:10","title":"Olcsó benzin: Moszkván múlik, hogy a koronavírus mennyire veri le az olajárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","shortLead":"Mivel a férfiaknál többféle egészségügyi probléma fordulhat elő, a tudósok szerint rájuk nézve halálosabb a koronavírus.","id":"20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d334a5-75b2-4090-bf99-3696759c99a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_koronavirus_halaleset_fertozes_ferfiak_nok","timestamp":"2020. március. 06. 13:05","title":"Úgy tűnik, a koronavírus inkább a férfiakra veszélyesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]