[{"available":true,"c_guid":"be09fcad-a67f-4da8-a216-4760158b6267","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos elektromos kisautó egy feltöltéssel több, mint 300 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A zöld rendszámos elektromos kisautó egy feltöltéssel több, mint 300 kilométert képes megtenni.","id":"20200306_ime_az_uj_fiat_500as_retro_villanyauto_a_javabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be09fcad-a67f-4da8-a216-4760158b6267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8048bd7-7a42-449e-88e5-7e36028d6d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_ime_az_uj_fiat_500as_retro_villanyauto_a_javabol","timestamp":"2020. március. 06. 07:59","title":"Íme a teljesen új Fiat 500e: retró villanyautó a javából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.","shortLead":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött...","id":"20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3786-acb8-418a-9b36-d73b5546d5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","timestamp":"2020. március. 07. 08:15","title":"A királyi család több tagját őrizetbe vették Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét.","shortLead":"Újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét.","id":"20200306_koronavirus_jarvany_fertozes_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7163604f-d6d8-439e-a4ce-b6ce0d126b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_jarvany_fertozes_romania","timestamp":"2020. március. 06. 15:08","title":"Koronavírus: Romániában több mint 12 ezer embert szigeteltek el az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rögtön kettőt. ","shortLead":"Rögtön kettőt. ","id":"20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de615a50-40f8-4a74-8912-abe4c890a13b","keywords":null,"link":"/kultura/20200306_Taika_Waititi_Charlie_es_a_csokigyarat_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. március. 06. 11:19","title":"Taika Waititi Charlie és a csokigyárat készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két államfő megegyezett, a terrorszervezetek ellen közösen harcolnak tovább.","shortLead":"A két államfő megegyezett, a terrorszervezetek ellen közösen harcolnak tovább.","id":"20200305_PutyinErdogan_ejfeltol_tuzszunet_Idlibben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1586b-916c-4ad1-b5b2-5f384630a90a","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_PutyinErdogan_ejfeltol_tuzszunet_Idlibben","timestamp":"2020. március. 05. 19:04","title":"Putyin-Erdogan: éjféltől tűzszünet Idlíbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","shortLead":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","id":"20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8972591-0542-4956-a13a-d9b844884e84","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","timestamp":"2020. március. 05. 17:09","title":"Elizabeth Warren is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap, amikor száznál kevesebb volt az új megbetegedetett. ","shortLead":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap...","id":"20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb809f-c9e5-475d-a3ed-be94d0f72dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Száz alatt az új kínai koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban úgy tűnt, ezt nem lehet megvalósítani a különféle hardver- és szoftverkorlátozások miatt, azonban mindenhol (még az Apple eszközein is) akadhat ilyen-olyan sebezhetőség.","shortLead":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban...","id":"20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621708-c104-45c7-a7e0-df5f458189fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","timestamp":"2020. március. 06. 15:03","title":"Ez már szinte szentségtörés: Android futhat az iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]