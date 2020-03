Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","shortLead":"Az arab koalíció légicsapást mért a húszik állására Szalíf kikötőben.","id":"20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d4a701-a444-473e-a7f2-249cb458c1f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Folytatodik_a_kilatastalan_polgarhaboru_Jemenben","timestamp":"2020. március. 08. 08:30","title":"Folytatódik a kilátástalan polgárháború Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét.","shortLead":"Újabb temesvári diáknál és egy olaszországi nőnél is kimutatták a kórokozó jelenlétét.","id":"20200306_koronavirus_jarvany_fertozes_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7163604f-d6d8-439e-a4ce-b6ce0d126b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_jarvany_fertozes_romania","timestamp":"2020. március. 06. 15:08","title":"Koronavírus: Romániában több mint 12 ezer embert szigeteltek el az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító körülmények között. Kiderült, a növény nemcsak finom lett.","shortLead":"A NASA 2014 és 2016 között termesztett piros fejes salátát a Nemzetközi Űrállomáson mesterséges, de a földire hasonlító...","id":"20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dde27d6-8c94-4760-9ae0-6db1ea2a2d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d60f536-8645-4152-9fa1-311cc739c207","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_nemzetkozi_urallomas_piros_fejes_salata_iss","timestamp":"2020. március. 06. 20:03","title":"Salátát termesztett az űrben a NASA, most kiderült a növényről egy fontos dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.","shortLead":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött...","id":"20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3786-acb8-418a-9b36-d73b5546d5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","timestamp":"2020. március. 07. 08:15","title":"A királyi család több tagját őrizetbe vették Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kevesebb \"szürke zónába\" tartozó videót jelenít meg most a YouTube az ajánlórendszerében, mint egy évvel ezelőtt. De azért van még min fejleszteni.","shortLead":"Jóval kevesebb \"szürke zónába\" tartozó videót jelenít meg most a YouTube az ajánlórendszerében, mint egy évvel ezelőtt...","id":"20200306_youtube_osszeeskuves_elmelet_altudomanyos_video_ajanlorendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84677ccf-bb48-4229-9259-82f2d563815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_youtube_osszeeskuves_elmelet_altudomanyos_video_ajanlorendszer","timestamp":"2020. március. 06. 11:33","title":"A YouTube tényleg odacsapott az áltudományos és az összeesküvés-elméletes videóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar színes film forgatása. Hatalmas statisztériával, műgonddal, politikai felügyelet alatt, Fazekas Mihály remekművét alaposan átszabva.","shortLead":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar...","id":"202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24eb065-a139-4693-afd1-7fedf6fd4fab","keywords":null,"link":"/360/202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Ludas Mátyás elvtárs - 70 éves az első magyar színes film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","shortLead":"A British Council Hungary három hónapig nem hirdethet és szervezhet államilag elismert nyelvvizsgát.","id":"20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87386c39-c191-4ec5-82a9-bf29de8880cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Felfuggesztettek_egy_Budapesten_mukodo_nyelvvizsgakozpont_mukodeset","timestamp":"2020. március. 06. 17:19","title":"Felfüggesztették egy Budapesten működő nyelvvizsgaközpont működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","shortLead":"Erősítést kapott egykori férje budapesti luxusétterménél. Az új ügyvezető beiktatásakor vettük észre az új címet. ","id":"202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663d7be0-daf2-450c-8343-7f22c991cc8d","keywords":null,"link":"/360/202010_buno_erosites_vajna_ettermenel","timestamp":"2020. március. 06. 12:00","title":"Rózsadombról Hollywoodba: A cégadatok szerint már Los Angelesben van Vajna Tímea lakcíme ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]