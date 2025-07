30%-kal lett kisebb a tumor egy elsőre ijesztően hangzó rákellenes szer alkalmazása után

Mint a Science Alert írja, a genetikailag módosított herpeszvírus (RP1) egy klinikai vizsgálat alapján képes elpusztítani ez előrehaladott melanómatumorokat, még akkor is, ha azok már mélyen jelen vannak a szervezetben. A vizsgálatok során az RP1-et a melanómatumorokba fecskendezték, a bőrön és az alatt is – például a tüdőben vagy a májban megbújó daganatba. Érdekesség, hogy a kezelésre jól reagáló pácienseknél még azokban a szervekben is zsugorodni kezdett a daganat, amibe nem fecskendeztek gyógyszert.

„Az eredmények arra utalnak, hogy az RP1 a test egészében, és nem csak a közvetlenül kezelt szervben lehet hatékony a rákkal szemben. Ez kiterjeszti a gyógyszer potenciális hatékonyságát, mivel egyes szerveket nehéz, vagy egyenesen lehetetlen elérni” – hangsúlyozza Gino Kim In onkológus, a Dél-Kaliforniai Egyetem munkatársa.

Az eredmények még nem estek át a lektorálási folyamaton, de már bemutatták őket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság (ASCO) 2025-ös konferenciáján. A kezdeti megállapításokra tekintettel az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) megadta az RP1-terápiának az elsődleges felülvizsgálati engedélyt, már amennyiben a nivolumab immunterápiájával együtt alkalmazzák azt.

A két gyógyszer együttesen már „kettős ütést” mérhet a melanómára.

Az egyes és kettes fázisú, nemrégiben végzett klinikai vizsgálatokba bevont 140 beteg körülbelül harmada reagált pozitívan a kezelés-együttesre. A résztvevők eleinte kéthetente kapták a kombinált terápiát, nyolc ilyen ciklus után azonban csak a nivolumabkezelés folytatódott, legfeljebb két évig. A jól reagáló betegek 80–90 százalékánál több mint 30 százalékos tumorzsugorodás volt megfigyelhető.

A szakemberek leszögezik: bár a herpeszvírus egy változatáról van szó, a betegek nem lesznek fertőzöttek általa. A készítmény biztonságosságát felszíni és mélyebb injekciókkal is igazolni tudták. Ha a terápiáról megállapítják, hogy valóban hatékony, nagyon gyorsan elérhetővé válhat a betegek számára – leginkább azok számára lehet ez fontos, akiknél a meglévő kezelési módokra már rezisztens a melanóma. Egy 400 fős, 3. fázisú vizsgálat jelenleg is zajlik.

