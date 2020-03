Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben kezdett szerepelni. ","shortLead":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben...","id":"20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0af5498-5d32-434b-9cda-37e1e1375cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","timestamp":"2020. március. 13. 15:45","title":"Tizenegy év börtönt kapott a pornószínész, aki megölte a nagyapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","shortLead":"Sikeres fejlesztés esetén is évekig tarthat, amíg a készítmény piacra kerül. ","id":"20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61702acd-50cf-40d4-93bf-88cba51aa2a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_elleni_gyogyszer_kifejlesztesere","timestamp":"2020. március. 13. 22:23","title":"Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","shortLead":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","id":"20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374377e4-9267-4d34-b0b3-3a472a2242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","timestamp":"2020. március. 13. 17:15","title":"Kivizsgálják a videót, ahol egy rendőr arra buzdít a határon, ne mondja meg a kamionsofőr, hogy Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Brüsszel miatt, természetesen.","shortLead":"Brüsszel miatt, természetesen.","id":"20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219096b0-30e1-419d-b390-4517958dd0ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Milliokkal_dragulhatnak_az_autok_iden","timestamp":"2020. március. 13. 07:15","title":"Milliókkal drágulhatnak az autók idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","shortLead":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","id":"20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984f9ba-2415-4573-9749-0df3b8161afc","keywords":null,"link":"/sport/20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 07:50","title":"NB II-es magyar focista: Ez a meccs annyira kellett a magyar labdarúgásnak, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A forgalmas köztereken fertőtlenítőt tettek ki, közszolgáltató cégeik munkatársait is védik azzal, hogy felfüggesztettek minden olyan ügyintézést, amelyek során emberekkel találkozhatnak. A város már szerdán lemondta a programokat.","shortLead":"A forgalmas köztereken fertőtlenítőt tettek ki, közszolgáltató cégeik munkatársait is védik azzal...","id":"20200313_Szegedi_parlamenti_kepviselo_Nemzeti_konzultacio_helyett_tajekoztatni_kellene_az_allampolgarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3804acd-27e0-4b4f-9bdb-f0ec1e72d3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b70fdc-0a25-4139-9714-8892def65dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Szegedi_parlamenti_kepviselo_Nemzeti_konzultacio_helyett_tajekoztatni_kellene_az_allampolgarokat","timestamp":"2020. március. 13. 11:15","title":"Szeged ráugrott a koronavírus megelőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","shortLead":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","id":"20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a11f70-43af-49a8-bd6b-6691ac2a9b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","timestamp":"2020. március. 13. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét a 710 lóerős új Bentley luxusszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]