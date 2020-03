Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","shortLead":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","id":"20200312_melegrekord_budapest_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66be026-2058-43c0-b50a-d759b9b61b01","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_melegrekord_budapest_idojaras","timestamp":"2020. március. 12. 19:07","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss kutatás szerint azonban ennél sokkal több egészségügyi problémát okozhat a dolog.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a szennyezett levegő szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, egy friss...","id":"20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1877b80d-2a7c-4819-8c25-32e9936b8e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_szennyezett_levego_legszennyezettseg_elhizas_diabetesz","timestamp":"2020. március. 13. 15:03","title":"Megnézték a tudósok, mi mindent okozhat a légszennyezés, és a kép igen ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","shortLead":"Valószínűleg a sajtófőnökétől kapta el a fertőzést.","id":"20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ecfb711-a0f6-40fc-8f88-e6da26f8485e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Koronavirusos_a_brazil_elnok","timestamp":"2020. március. 13. 15:24","title":"Koronavírusos a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal és példákkal.","shortLead":"Az álhírekkel foglalkozó Urbanlegends.hu a PolitiFact tényellenőrző oldal útmutatóját egészítette ki hazai forrásokkal...","id":"20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fcf286-80ec-4fdd-9196-c9b816ee41f3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200313_Hogyan_keruljuk_el_a_koronavirussal_kapcsolatos_hamis_infokat","timestamp":"2020. március. 13. 09:15","title":"Hogyan kerüljük el a koronavírussal kapcsolatos hamis infókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Washington pedig Pekinget. 