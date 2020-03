Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell tartani, már szombat reggel sem nyithatnak ki. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledelt árusító boltok és az újságárusok a kivételek.","shortLead":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell...","id":"20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3911a8-216a-47a3-86b2-f84d4fa852fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 07:40","title":"Alig marad bármi nyitva Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","shortLead":"Olvasónk beszámolója szerint míg Lengyelországban átvizsgálják az embereket, Magyarországon semmiféle kontroll nincs.","id":"20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879d4d1d-3744-4c06-8a4e-3eba8dbb7903","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Koronavirus_ferihegy_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 14. 18:57","title":"Koronavírus: olvasónk ellenőrzés nélkül átjutott Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs igazgatójáról kiderült, hogy koronavírusos.","shortLead":"Teljesen normális az amerikai elnök egészségi állapota - közölték napokkal az után, hogy a brazil elnök kommunikációs...","id":"20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4974546-aca2-4d8a-a650-da94cdbd5886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b2e41c-2ad8-4fc8-8f51-f0bbd05e561c","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Donald_Trump_koronavirus_teszt_usa","timestamp":"2020. március. 15. 08:14","title":"Negatív lett Donald Trump koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt tartalmakat.","shortLead":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt...","id":"20200315_spotify_app_kezdokepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd067b-52cf-4b17-bf9e-5db10ade0d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_spotify_app_kezdokepernyo","timestamp":"2020. március. 15. 08:03","title":"Hamarosan önnél is megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","shortLead":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","id":"20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8d958-71e1-41d6-b9ea-8d29a4526099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","timestamp":"2020. március. 13. 20:45","title":"Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai cégeknek az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgium az Alibaba alapítójától, Jack Ma-tól kapott segélyszállítmányt.\r

","id":"20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d65eee-af04-4f44-a05e-6aec7878e7df","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Koronavirus_Nagy_Britanniaban_megduplazodott_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. március. 14. 18:21","title":"Koronavírus: Nagy Britanniában megduplázódott a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak nyitva - írta szombati közleményében az LMP.\r

","shortLead":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak...","id":"20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597d0b5a-78ad-4448-af81-fed73b72da2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","timestamp":"2020. március. 14. 15:22","title":"Zárják be a plázákat is - sürgeti az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom március 16-án 0 óráig aktiválja minden ügyfelénél az extra adategyenleget, így azzal más teendője senkinek sem lesz.","shortLead":"A Telekom március 16-án 0 óráig aktiválja minden ügyfelénél az extra adategyenleget, így azzal más teendője senkinek...","id":"20200313_telekom_ingyen_mobilinternet_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d87fb5-0032-4796-b54a-fa55bb93f2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_telekom_ingyen_mobilinternet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 20:03","title":"Telekomos? 10+5 GB ingyen mobilnetet kap a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]