[{"available":true,"c_guid":"e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt tartalmakat.","shortLead":"Megváltoztatja a Spotify a kezdőképernyőt annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elérhessék a kedvelt...","id":"20200315_spotify_app_kezdokepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d862ba-5e9f-4e63-9827-293466941fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dd067b-52cf-4b17-bf9e-5db10ade0d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_spotify_app_kezdokepernyo","timestamp":"2020. március. 15. 08:03","title":"Hamarosan önnél is megváltozik a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter. Majd hazament, részt vett a kormányülésen, utána pedig kimutatták nála a koronavírust.","shortLead":"Pintér Sándorral és Mosóczi László államtitkárral is találkozott az elmúlt napokban a marokkói közlekedési miniszter...","id":"20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c90f17-b91f-41f9-9a0b-76d057323704","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Koronavirus_marokkoi_miniszter_pinter","timestamp":"2020. március. 15. 09:27","title":"Koronavírusos a marokkói miniszter, aki a héten a magyar kormány több tagjával tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal beszélgettünk a dolgozók és a munkáltatók lehetőségeiről.","shortLead":"Jogszerű kiadni az egész éves szabadságot? El lehet kerülni a fizetés nélküli szabadságot? Munkajogászokkal...","id":"20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6d5f8d-5838-4496-9b2e-f484901d5d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Mit_tehetunk_ha_nem_akarunk_bemenni_a_munkahelyunkre","timestamp":"2020. március. 14. 10:00","title":"Munka koronavírus idején: mit tehetünk, ha nem lehet otthonról dolgozni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","shortLead":"A szervezet 11 pontos azonnali intézkedést sürget, köztük a lakhely-elhagyási tilalom bevezetését. ","id":"20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=855980c7-cfbd-4a2b-9e1b-5f1dc75b2155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54295c2-4c94-4a4c-8d5c-47b5dbd5aa11","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Az_Orvosi_Kamara_szerint_mar_tobb_mint_1000_fertozott_lehet_es_ket_het_mulva_akar_60_ezer_ha_nem_lep_a_kormany","timestamp":"2020. március. 15. 16:05","title":"Az Orvosi Kamara szerint már több mint 1000 fertőzött lehet, és két hét múlva akár 60 ezer, ha nem lép a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának, mindenesetre a kormány már azzal számol, extrém esetben recesszió is lehet. A turizmus gyakorlatilag megszűnik Budapesten húsvétra, az olaszok hatalmas bajban vannak, és ha ez nem lenne elég, kitört egy évtizedek óta nem látott olajháború is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Megjósolni is nehéz, mekkora károkat okoz a koronavírus-járvány a világ, Európa és Magyarország gazdaságának...","id":"20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c0f677-67fc-4a57-adc6-c92192026907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Es_akkor_koronavirus_recesszio_orban_varga_olaszorszag_turizmus_olajhaboru","timestamp":"2020. március. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány belengette, hogy földbe állhat a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többnyire derült idő várható, de a szél élénk lesz.\r

","shortLead":"Többnyire derült idő várható, de a szél élénk lesz.\r

","id":"20200314_Akar_minusz_7_fok_is_lehet_vasarnap_ejjel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c643ab60-ec13-4fcc-a372-3edbeca1f995","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Akar_minusz_7_fok_is_lehet_vasarnap_ejjel","timestamp":"2020. március. 14. 17:33","title":"Akár mínusz 7 fok is lehet vasárnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","shortLead":"Hat új beteg van, mind magyar állampolgár. Végigvettük, amit az eddigi betegekről tudni lehet.","id":"20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bdd72f-c487-4a24-a879-c5db8f0062fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614f724-5df2-4be4-a036-8e775e4f6461","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_25_koronavirus_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 14. 09:08","title":"Immár 25 koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más országokban tartózkodnak, minél előbb térjenek haza.","shortLead":"Az oslói kormány azt kérte a norvég állampolgároktól, hogy a következő hónapban ne utazzanak külföldre, akik pedig más...","id":"20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1d1b-ddca-4d62-ba61-e61fde4f6323","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Norvegia_is_bezarkozik_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 14. 11:08","title":"Norvégia is bezárkózik a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]