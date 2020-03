Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","shortLead":"Nehéz szívvel döntött így a csapat.","id":"20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0a1ffe-b17d-493b-9570-fcefd13ce810","keywords":null,"link":"/kultura/20200319_Elhalasztjak_a_Nick_Cave__The_Bad_Seeds_budapesti_koncertjet","timestamp":"2020. március. 19. 12:12","title":"Elhalasztják Nick Cave budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező kapcsolattal minden rendben, ha otthonunkban nem készülünk fel a változó felhasználói szokásokra. Jövünk néhány praktikus tanáccsal.","shortLead":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31bb23d-a6a7-4954-9e1d-63e08b880285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","timestamp":"2020. március. 17. 18:00","title":"Tényleg lassulni fog az internet, ha mindenki otthon marad? És mit tehetek ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab már el is készült.","shortLead":"A szombathelyi Styl maga gyártotta arcmaszkokkal igyekszik kisegíteni a város egészségügyi intézményeit. Jó pár darab...","id":"20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81e7eb0c-2c93-4d76-9f71-3bad75b67374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be99dae2-e219-4853-ab19-34cf7c8cd553","keywords":null,"link":"/elet/20200319_styl_ruhagyar_arcmaszk_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 05:56","title":"A vírus miatt maszkok gyártásába kezdett egy magyar ruhagyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte, hogy a sportolóknak egészségügyi problémája lenne. A magyar csapat otthoni karanténba vonult, egyelőre mindenki panasz- és tünetmentes.","shortLead":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte...","id":"20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f9603-e7d1-42ce-9fa4-f717b4bad9d0","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Karanténban van a magyar vívócsapat a dél-koreai fertőzöttek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81","c_author":"Daczi Dóra - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell, ugyanakkor a helyzet fokozódásával az árszínvonal rövid távú csökkenése egyre reálisabb forgatókönyv. A hosszú távon továbbra is az árszínvonal emelkedését váró elemzők annak ellenére osztották meg gondolatkísérleteiket, hogy a koronavírus gazdasági hatásai napról napra formálják a piacot. Szakértőket kérdeztünk arról, milyen lehetséges forgatókönyvek születhetnek a következő hetekben.","shortLead":"Amíg nem tudni, mikorra sikerülhet megfékezni a világjárványt, akár egymást kioltó hatásokkal is számolni kell...","id":"20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece8309d-0b50-4dd5-bcf6-a4a4b527de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99454fdc-7283-4dd2-9ef9-b0891bcae322","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_Ingatlanpiac_koronavirus_elads_airbnb_lakasberles","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Koronavírus és ingatlanpiac: \"egyáltalán nem az történik, mint amire számítottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz állampolgárok léphetnek be az országba.","shortLead":"A légitársaság bejelentése szerint már Máltára sem lehet menni. Oroszországba még járnak a gépek, de csak orosz...","id":"20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1c45fe-61eb-435f-a6fe-ab0c371b37ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_A_Wizz_Air_ujabb_jaratokat_torolt","timestamp":"2020. március. 18. 14:54","title":"A Wizz Air újabb járatokat törölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]