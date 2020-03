Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbe58310-5c5a-4e06-9ec4-d7e396766e6b","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Kiss Árpád, a romák sérelmére 2008-09-ben terrorista eszközökkel elkövetett rasszista sorozatgyilkosság elsőrendű vádlottja, akit tényleges életfogytiglanra ítéltek, a minap ügyvédje, Dr. Józsa Edina útján perújrafelvételt kért a bűncselekmények idején regnáló szocialista kormányzat és a titkosszolgálatok érintettségét sugalmazva. Erről március elején a Magyar Nemzetben látott napvilágot három híradás. Vélemény.","shortLead":"Kiss Árpád, a romák sérelmére 2008-09-ben terrorista eszközökkel elkövetett rasszista sorozatgyilkosság elsőrendű...","id":"20200324_Vagvolgyi_B_Andras_A_romagyilkos_es_a_propagandasajto_romanca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe58310-5c5a-4e06-9ec4-d7e396766e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe16bb2-94a0-4f81-824a-7532e8a95a7a","keywords":null,"link":"/velemeny/20200324_Vagvolgyi_B_Andras_A_romagyilkos_es_a_propagandasajto_romanca","timestamp":"2020. március. 25. 16:45","title":"Vágvölgyi B. András: A romagyilkos és a propagandasajtó románca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","shortLead":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","id":"20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8cbd13-02dd-41cc-a144-330f3dd13aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","timestamp":"2020. március. 25. 17:01","title":"3,3 milliárd forintos autót rendelt magának Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint szomorú. Lehet, hogy a járvány miatt jövő héten a kétharmados törvény elfogadásához is szükség lesz ellenzéki szavazatra. ","shortLead":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz...","id":"20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb7080-da0a-4004-90df-43ae60dcb890","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","timestamp":"2020. március. 24. 13:06","title":"Elképzelhető, hogy a Fidesznek a kétharmadhoz is szüksége lesz az ellenzék segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje pozitív lett.","shortLead":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955c8ab-a239-440d-ac6d-81d30a6beed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","timestamp":"2020. március. 24. 08:47","title":"Koronavírusos a volt finn elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét vesztette.","shortLead":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét...","id":"20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6844392d-f3a2-4eea-8587-319ee9071387","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. március. 23. 21:46","title":"Franciaországban újabb orvosok haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","shortLead":"Összefogásra van most szükség Herczegh Anita szerint.","id":"20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff52857-687b-4988-9600-78eca1396cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577e72b7-e760-4957-aae1-c96f823ba4b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_ader_janos_felesege_herczegh_anita_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 13:43","title":"Áder felesége szerint most nagyobb a baj, mint bármikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen csakis a kormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket.\r

","shortLead":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben...","id":"20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec50fa-1bd2-4180-981c-f24a9a4a89b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","timestamp":"2020. március. 25. 15:19","title":"Miniszterelnökség: Kijárási korlátozást csak a kormány rendelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]