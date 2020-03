Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani szürreális időszak nekünk is. Az idei Aegon Művészeti Díj shortlisteseit kérdeztük kedvenceikről. ","shortLead":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani...","id":"20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919a110-5db6-483a-9b42-3664c7bec1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","timestamp":"2020. március. 27. 13:25","title":"„Mintha egy éjszaka alatt minden kifordult volna magából” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti órákban bejelentette, hogy országa felfüggesztett minden külföldi légijáratot.","shortLead":"Meredeken nőtt az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma Törökországban pénteken. Erdogan a késő esti...","id":"20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477e1ee-7378-44d0-bea8-115b7085842f","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Torokorszagban_egy_nap_alatt_ketezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 27. 21:45","title":"Törökországban egy nap alatt kétezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra szánt készlet okozhat. ","shortLead":"A pánikvásárlás miatt lehet fennakadás az ellátásban, de gondot a hazai termelőknek inkább a nyakunkon maradó, exportra...","id":"20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcca307-4cc3-41a3-b61a-51077ef79e76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_elelmiszer_tartalek_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. március. 27. 14:00","title":"Nincs élelmiszer-tartaléka Magyarországnak, de baj ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő kijárási korlátozás miatt.","shortLead":"Bár a plázák nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok miatt, sok üzlet bezár a holnaptól életbe lépő...","id":"20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0e00d1-7fa2-4b1e-a845-6f4f6e0c1fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48c0e1b-04e6-4ae1-bf1c-cac58a72a982","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Ne_holnaptol_akarjon_ruhat_venni","timestamp":"2020. március. 27. 17:50","title":"Szombattól ne akarjon ruhát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Till Lindemann tüdőgyulladással került lélegeztetőgépre.","shortLead":"Till Lindemann tüdőgyulladással került lélegeztetőgépre.","id":"20200327_A_Rammstein_enekese_koronavirusos_es_az_intenziven_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3b58c-05c4-4060-ad52-31a48beef2ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4aa3d7f-c45a-4c1c-8cca-d2eb34ef83d8","keywords":null,"link":"/elet/20200327_A_Rammstein_enekese_koronavirusos_es_az_intenziven_van","timestamp":"2020. március. 27. 13:06","title":"A Rammstein énekese koronavírusos, és az intenzíven van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ffb860-d30a-4e48-80d6-285b85bd592f","c_author":"","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Gyerekrajzok_koszonik_meg_egy_budai_utcaban_a_veszelyhelyzet_hoseinek_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29ffb860-d30a-4e48-80d6-285b85bd592f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df04e77a-de0e-46d4-8691-e72e399650ee","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Gyerekrajzok_koszonik_meg_egy_budai_utcaban_a_veszelyhelyzet_hoseinek_munkajat","timestamp":"2020. március. 28. 18:46","title":"Gyerekrajzok köszönik meg egy budai utcában a veszélyhelyzet hőseinek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmány szerint az emberek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavégzés során, feltéve, hogy észszerűen dolgoznak, és rendelkeznek azokkal az eszközökkel, melyek szükségesek a kollégákkal való együttdolgozáshoz.","shortLead":"A csapatmunkát vizsgáló friss tanulmány szerint az emberek nem válnak kevésbé produktívvá az otthoni munkavégzés során...","id":"20200327_tavmunka_hatekonysaga_otthoni_munkavegzes_produktivitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193537f5-546e-4207-8f78-e28d515ef741","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tavmunka_hatekonysaga_otthoni_munkavegzes_produktivitas","timestamp":"2020. március. 27. 13:03","title":"Nem csökkenti a produktivitást az otthoni munkavégzés – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz, a legutolsó, még a járvány előtti hónapban épp 4,5 millió alatt maradt a foglalkoztatottak száma.","shortLead":"Két éven át nem mozdult ki egy szűk sávból a munkanélküliség. Most ennek a trendnek szinte biztosan vége lesz...","id":"20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f40558-e6fb-4201-9da6-2af2f7ecd15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. március. 27. 16:31","title":"Csökkent a munkanélküliség, mielőtt a járvány bevitte a mélyütést a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]