[{"available":true,"c_guid":"55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f553ae-d531-42c2-a49b-15e0c2ddb8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56b4c7e-7593-4118-bc80-b07dc44493aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200328_Felemelo_klipet_keszitettek_Presserek_a_koronavirus_frontvonalaban_kuzdoknek","timestamp":"2020. március. 28. 11:31","title":"Felemelő klipet készítettek Presserék a koronavírus frontvonalában küzdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak olyanok, akiknek még járványügyi vészhelyzetben is nagy kedvük van trollkodni.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésre való átállással a Zoom nevű videokonferencia-alkalmazás népszerűsége is nagyot nőtt. És vannak...","id":"20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91709dd5-0321-4a77-88d0-0d94f7dbf6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5ccd1-ac84-4da0-bfb1-97887962f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_zoom_videohivas_videokonferencia_troll_zoombombing","timestamp":"2020. március. 30. 08:33","title":"Széttrollkodják a videohívásokat a Zoomban, és ez csak a kisebbik baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9183cddb-2947-4f68-9956-47b41786467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5244986-47bc-4e25-acb9-01b1962543ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Egyetlen_nap_alatt_800nal_is_tobb_koronavirusos_halt_meg_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 28. 13:04","title":"Egyetlen nap alatt 800-nál is több koronavírusos halt meg Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez az ősrégi, mégis szinte teljesen új Land Cruiser a típus hőskorába, a 70-es évekbe repít vissza bennünket.","id":"20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f761aa-9769-48a4-8454-995e46c4a1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3980b14-49fc-4486-8364-c2530d4af83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_valodi_idokapszulanak_tunik_ez_a_42_eves_toyota_land_cruiser_terepjaro","timestamp":"2020. március. 30. 06:41","title":"Valódi időkapszulának tűnik ez a 42 éves Toyota terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live streamek által generált adatforgalmat, lehetővé teszi, hogy a Facebookon közvetített adások megtekintéséhez ne legyen szükség Facebook-fiókra.","shortLead":"Egyszerre két különböző irányba lépett a Facebook az élő videózás fejlesztésével: amellett, hogy csökkentené a live...","id":"20200330_facebook_live_elo_video_livestream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e9977-dba1-43aa-8331-c7de56f4f5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_facebook_live_elo_video_livestream","timestamp":"2020. március. 30. 07:33","title":"Új funkciók jönnek a Facebookra a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség a jelenleginél négyszer több embert fog sújtani, akiknek meg kell majd küzdeniük az extrém páratartalom okozta egészségi problémákkal is – figyelmeztet egy új tanulmány.","shortLead":"Ha tovább nő a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása, az évszázad végére az extrém hőség...","id":"20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0c3983-9e00-4432-ba00-8ae32bbe09e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 29. 16:03","title":"Az extrém hőség mellett a klímaváltozás másik velejárója is igen rosszul eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43503b8c-e9ed-4c29-85a4-280e3de8df01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_koronavirus_kerdoiv_szte_gyorsteszt_messenger_okostelefon_gyartok_sorrendje","timestamp":"2020. március. 29. 12:03","title":"Ez történt: bejelentették az otthoni, 15 perces koronavírus-gyorstesztet a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","shortLead":"Mindkét elhunyt beteg 90 évesnél idősebb volt.","id":"20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2be581-92e0-4878-932d-31ab47da3c29","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Ujabb_ket_ember_halt_meg_mar_447_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 30. 06:43","title":"Újabb két ember halt meg, már 447 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]