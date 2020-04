Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra küldik - állítja több dolgozó is és a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Az Emmi szerint egyetlen állami kórház sem kötelezi az ápolókat fizetés nélküli szabadságra.","shortLead":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra...","id":"20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2004a-dce1-49dd-9537-20a6c4cf46d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 02. 19:54","title":"RTL: Szabadságra küldenek dolgozókat kórházak, pedig az Emmi szerint nem lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóformán eltűntek az emberek a városból.","shortLead":"Jóformán eltűntek az emberek a városból.","id":"20200402_Magyar_videos_keszitette_az_egyik_legmegrazobb_videot_a_kihalt_Londonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ec765-8455-420a-8016-011e5d6ba21f","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Magyar_videos_keszitette_az_egyik_legmegrazobb_videot_a_kihalt_Londonrol","timestamp":"2020. április. 02. 15:28","title":"Magyar videós filmezte le, ahogyan London Csipkerózsika-álmát alussza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta.","shortLead":"A csütörtökön bejelentett 569 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének...","id":"20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b2bafe-c0b7-43b5-be36-390964423ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_london_koronavirus_fertozott_aldozat_nagy_britannia","timestamp":"2020. április. 03. 05:02","title":"Egy nap alatt 569 halott a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz kompenzálni.","shortLead":"A kereskedők remélik, hogy a drasztikus visszaesés csak rövid távú lesz, így a második félév valamennyire képes lesz...","id":"20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c3541d-83b1-4487-bfe8-60df9ad30ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_50_szazalekos_visszaeses_johet_a_magyar_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 02. 09:47","title":"50 százalékos visszaesés jöhet a magyar újautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie annak, aki ezt a programot használja.","shortLead":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie...","id":"20200403_zoom_domainnevek_atveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b2845d-32ae-406d-bf81-83e072e9069e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_zoom_domainnevek_atveres","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás a hvg.hu-nak azt mondta, a kormány ezen a héten bejelentheti a döntést. Nagyon sok forgatókönyv szóba jöhet. ","shortLead":"Egyre türelmetlenebbül várják a diákok és tanárok, mi lesz az idei érettségivel. Egy, a helyzetre rálátó forrás...","id":"20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05675d5a-05b9-4a67-baf7-f1b5f716cef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba67b392-80d0-4d69-b6a9-c11cf2db7169","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_erettsegi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 06:30","title":"Az érettségi időpontja részletkérdés, vannak ennél nagyobb problémák is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","shortLead":"A főváros és a nagyobb városok nem érintettek a korlátozásban.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62b23b20-156c-4a62-8ef5-0786eb0bf760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2736d6a5-a02f-4fe7-b274-f556c6dba3d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200403_koronavirus_jarvany_hirlapterjesztes_korlatozasok","timestamp":"2020. április. 03. 12:01","title":"A hírlapterjesztést is korlátozza a posta a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maszkok többsége jobban szűri a kórokozókat.","shortLead":"A maszkok többsége jobban szűri a kórokozókat.","id":"20200403_donald_trump_sal_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1662ce-5fe1-48c6-910b-cecc4ca54a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bae5ff1-f64d-4a3d-ab99-9a3569f7f94f","keywords":null,"link":"/elet/20200403_donald_trump_sal_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. április. 03. 09:15","title":"Trump szerint a sál jobban véd, mint a maszk, de nincs igaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]