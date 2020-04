Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","shortLead":"Vasárnap volt kormányülés, ahol döntöttek a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervről. ","id":"20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52a537c-0524-4779-9c29-fb3d587bf2da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Orban_Viktor_gazdasagi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. április. 06. 12:05","title":"Orbán: Átvállaljuk a bérek egy részét, visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc képviselő gyalázkodása kártékony. ","id":"20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746bff28-3928-4e76-80a7-9b4a725e308b","keywords":null,"link":"/360/20200406_TGM_Gyurcsany_rosszul_teszi","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"TGM: Gyurcsány rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","shortLead":"Április 14-től több üzlet is kinyithat, májusban már a bevásárlóközpontok is fogadhatják a vásárlókat.\r

","id":"20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f669736-dd1a-482c-8dfc-8df012202b7d","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Ausztria_mar_husvet_utan_enyhit_a_szigoru_intezkedeseken","timestamp":"2020. április. 06. 12:31","title":"Ausztria már húsvét után enyhít a szigorú intézkedéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti, úgynevezett Katedra-oltáránál mutatta be a virágvasárnapi misét. ","shortLead":"Ferenc pápa a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti...","id":"20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a13ee39-ee66-4d1a-9c82-e263cb754928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6217cfb8-8481-45ce-8d33-4efee3c9d14d","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_A_katolikus_egyhaz_torteneteben_eloszor_kozvetitettek_kizarolag_online_a_viragvasarnapi_miset","timestamp":"2020. április. 05. 15:54","title":"A katolikus egyház történetében először közvetítették kizárólag online a virágvasárnapi misét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapok leforgása alatt a világ szinte összes országában elterjedt és legkevesebb 1,2 millió embert fertőzött meg az új koronavírus. A BBC azt nézte meg a Johns Hopkins University adatai alapján: maradt-e még olyan hely a Földön, ahová nem jutott el a kórokozó - és vajon miért.

","shortLead":"Hónapok leforgása alatt a világ szinte összes országában elterjedt és legkevesebb 1,2 millió embert fertőzött meg az új...","id":"20200405_Ezeket_az_orszagokat_meg_a_koronavirus_is_messzirol_elkeruli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc56e98-eb2c-468f-8c8e-f7169ec138b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Ezeket_az_orszagokat_meg_a_koronavirus_is_messzirol_elkeruli","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Ezeket az országokat még a koronavírus is messziről elkerüli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","shortLead":"Nem elég, hogy mutatja, még énekel is hozzá!","id":"20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b1f5b2-8880-4e2d-9e72-b7bac953cbfa","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Senki_nem_tanit_ugy_kezet_mosni_mint_Dwayne_Johnson","timestamp":"2020. április. 06. 08:46","title":"Senki nem tanít úgy kezet mosni, mint Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","shortLead":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","id":"20200406_kina_gazdasag_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5ac64-13d6-49ab-98f2-24ccba7b1462","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_kina_gazdasag_gdp","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"Tippelni is alig lehet, mi lesz a kínai gazdasággal idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]