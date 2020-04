A miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől ingyenes lesz az egész országban a parkolás. A gépjárműadó elvonása után ez is újabb százmilliókkal rövidíti meg az önkormányzatokat, nem csak a fővárosban, de a nagyobb vidéki városokban is nagy érvágás.

Karácsony Gergely már egy ideje hadakozik az ingyenes parkolás bevezetésével a fővárosban, többször is nekimentek a kormánypártiak emiatt. A főpolgármester viszont kitartott amellett, hogy az ingyenességgel rázúdítanák a városra az autókat, így még az sem tudna parkolni, akinek megváltott bérlete van a lakóhelyén. Utóbb annyit módosított a teljes ingyenesség tagadásán, hogy az egészségügyi dolgozók számára megnyitotta a díjmentes parkolást. Most Orbán Viktor egy huszárvágással megoldotta a vitát, miniszterelnöki bejelentésében az egész országra kiterjedően, hétfőtől mindenütt ingyen parkolhatnak az autók.

A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy a személyautókban izoláltan tudnak közlekedni, így az utazni kényszerülők kevésbé lesznek kitéve a fertőzés veszélyének. Az Index megkeresett néhány polgármestert a fővárosban, közülük többen ezt a mostani intézkedést, újabb csapásként értékelték. Néhány ellenzéki kerületi polgármester éppen szombaton adott ki egy közös közleményt a gépjárműadó elvonással kapcsolatban, melyben leírják, hogy a járványhelyzetben csak a feladataik szaporodtak, főként az idősek gondozásával és a sokasodó szociális problémákkal összefüggésben, így a több százmilliós adóelvonás a kerületekben élőktől viszi el a pénzt. Most a parkolás ingyenessé tételével húznak ki a kerületek zsebéből újabb összegeket, így kevesebb juthat a járványügyi feladatokra is, Ferencvárosban és Józsefvárosban is 500 millió forint körüli az újabb pénzelvonás. Az Index fideszes polgármestereket is megkeresett, Pokorni Zoltán és Szentgyörgyvölgyi Péter is úgy vélik, hogy az ingyenesség nem jelent megoldást, de cserébe nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatokat, a vidékieket is.

Szegeden havonta 80-90 millió forintos bevétel kiesést jelent a parkolás díjmentessé tétele, ez három hónap alatt elérheti a 300 millió forintos mínuszt is. A gépjárműadó elvonásával együtt, ami Szeged esetében 500 millió forintot jelent, ez már tetemes összeg. Ráadásul itt egy cégben üzemeltetik a tömegközlekedést és a parkolást.

A szegedi közösségi közlekedés amolyan állatorvosi ló, itt a mostanra már állami kézben levő autóbusz társaság és az önkormányzati cég osztozik a feladaton úgy, hogy az elektromos közlekedés, a trolik, villamosok üzemeltetését végzi a városi vállalat. Ez most csak azért lényeges, mert míg az üzemanyag ára csökken, addig a villamos energia évek óta egyre többe kerül, a tavaly megkötött, nem lakossági szerződésekben 30-40-50 százalékos emelkedés volt. A kötelező béremeléseket is kiizzadta a Szegedi Közlekedési Társaság, de az önkormányzatnak is egyre több pénzt kell beleöntenie, hogy zökkenőmentesen tudjon működni. Az éves szinten egymilliárdos bevételt elérő parkolási divízió az egyik legerősebb lába a szegedi tömegközlekedésnek, ugyanis az innen befolyó pénzt a közösségi közlekedésbe forgatja vissza a város. Ez most nem lesz egy darabig. A mostani elvonások tehát közelítik az egymilliárd forintot Szegeden, miközben a városban már tettek engedményeket a vállalkozók felé is, azok számára, akik a járvány miatt bezárnak, elengedték áprilistól a bérleti díjat, ez is mínusz 50 millió forint, igaz, erről önként - még a kormányzati intézkedések bejelentése előtt - mondott le a város.

A legtöbb városban önkormányzati cégek működtetik a parkolást, Hódmezővásárhelyen 50 millió forint bevételt jelent a költségvetésnek a díj beszedése, most ezzel is kevesebb lesz. A gépjárműadó elvonásával együtt Vásárhely hétfőtől már 200 millió forinttal kevesebbel számolhat, ami közel hatvan ember bérét is jelenti akkor, amikor már a bejelentések előtt, az önkormányzatnál, vagy önkormányzati cégnél dolgozó négyszáz munkavállaló megtartására kellett kidolgozni stratégiát a járványhelyzet miatt. Győrben a napokban jelentette be a polgármester, hogy a járványhelyzet idejére elengedi a szociális lakásokban élők bérleti díját, és sok településen már hoztak intézkedéseket a helyiek támogatására, most a váratlan elvonások után ezeket nehezebb lesz tartani. Az iparűzési adó szeptemberi feltöltése pedig teljesen bizonytalan bevételi forrásnak tűnik ebben a pillanatban, holott azokon a településeken van, ez adta a legtöbb bevételt.