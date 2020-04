Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 60 százalékkal ugrott meg az igazolt fertőzöttek száma az országban, több mint tízezer beteggel számol a miniszterhelyettes.","shortLead":"Egy nap alatt 60 százalékkal ugrott meg az igazolt fertőzöttek száma az országban, több mint tízezer beteggel számol...","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_lengyelorszag_tetozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a83742-57ac-4aa0-ad6b-7a56949a2894","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_lengyelorszag_tetozes","timestamp":"2020. április. 03. 15:55","title":"Lengyelországban a következő két héten tetőzhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cff0d4c-474c-4358-a731-57d6e17659d7","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Még a nehezen teljesíthető videojátékoknál is több kihívást tartogat a PlayStation 4-re megjelent Nioh 2. A Japán sötét korszakába kalauzoló szoftver a 2017-es sikerjáték tartalmas, és adrenalindús folytatása. ","shortLead":"Még a nehezen teljesíthető videojátékoknál is több kihívást tartogat a PlayStation 4-re megjelent Nioh 2. A Japán sötét...","id":"20200404_nioh_2_kritika_teszt_playstation_4_souls_like_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cff0d4c-474c-4358-a731-57d6e17659d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa0d69e-8b86-4a7c-afa9-19da8736f20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200404_nioh_2_kritika_teszt_playstation_4_souls_like_videojatek","timestamp":"2020. április. 04. 12:03","title":"Nincs kegyelem: ebben a játékban ezer és egy alkalommal fog elbukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa újságírója arról írt, hogy az Olaszországnak küldött orosz segélyszállítmány négyötöde használhatatlan, s hogy félő, hogy a küldeménnyel orosz kémek is érkeztek a koronavírus-járvány által sújtott Bergamo térségébe.","shortLead":"Súlyos, már-már személyes fenyegetésbe torkolló szópárbaj tört ki Moszkva és Róma között az után, hogy a La Stampa...","id":"20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be99b389-9d1e-469d-b858-0ef468363da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f0618-20f5-4560-8320-2aa7a5bf86ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Moszkva_ossztuzzel_valaszol_az_orosz_segelyt_hasznalhatatlannak_minosito_olasz_lapnak","timestamp":"2020. április. 04. 15:21","title":"Moszkva össztüzet zúdít az orosz segélyt használhatatlannak nevező olasz újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak mindegyike idős, krónikus beteg volt. A fertőzöttek száma is nőtt, 623-ra. Wéber Gábor F1-es szakértő szerint akár a Hungaroringen is kezdődhet a 2020-as szezon. Folyamatosan frissülő cikkünkben mindent megtalál a magyarországi járványhelyzetről.","shortLead":"Az elhunytak mindegyike idős, krónikus beteg volt. A fertőzöttek száma is nőtt, 623-ra. Wéber Gábor F1-es szakértő...","id":"20200403_magyarorszag_koronavirus_jarvany_elhunyt_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8004c9d8-1c5d-41fd-a11f-bc98a06726c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eac235-3a5b-4233-9622-32373c79f1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_magyarorszag_koronavirus_jarvany_elhunyt_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 03. 07:24","title":"Öten haltak meg a vírus miatt csütörtökön Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","shortLead":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","id":"20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd3e95-0874-4598-8a5d-13bfa47f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 13:44","title":"Mi ez a fehéren habzó szer, amivel fertőtlenítik a járdákat Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra küldik - állítja több dolgozó is és a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Az Emmi szerint egyetlen állami kórház sem kötelezi az ápolókat fizetés nélküli szabadságra.","shortLead":"Míg a kórházakban és a szakrendelőkben a koronavírusos betegekre várnak, addig az egészségügyi dolgozókat szabadságra...","id":"20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2004a-dce1-49dd-9537-20a6c4cf46d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_RTL_Szabadsagra_kuldik_az_egeszsegugyi_dolgozokat","timestamp":"2020. április. 02. 19:54","title":"RTL: Szabadságra küldenek dolgozókat kórházak, pedig az Emmi szerint nem lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","shortLead":"Az idei támogatás fele, vagyis 1,2 milliárd megy a járványügyi alapba. Ott most 663 milliárd van.","id":"20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d66d3502-d146-4003-aa01-a8778ec8b97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b867f86-22ef-4f0a-8cad-327a21d4365b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Kocsis_Mate_arrol_hogy_a_kormany_elveszi_az_allami_parttamogatas_felet_Helyes","timestamp":"2020. április. 04. 15:49","title":"Kocsis Máté arról, hogy a kormány elveszi az állami párttámogatások felét: „Helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány az ő megrendeléseiket, így a bevételüket is lenullázta. Az eddigi kormányzati csomagokból azonban rendre kimaradtak. Ebből pedig Ildikó szerint nagy baj lesz – egy csőd szélére sodródott kisvállalkozó története.","shortLead":"Ficzek Ildikó egyike azoknak a magyar kisvállalkozóknak, akik nem kata szerint adóznak, viszont a koronavírus-járvány...","id":"20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b7ee33-1115-40c1-bd47-b546035811cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c7d16d-c68e-40b1-bdca-735056643b6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_kkv_vallalkozok_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 03. 15:27","title":"\"Én szeretnék tisztességesen adózni, de most nem megy\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]