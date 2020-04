Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","shortLead":"Éjfél előtt visszament, a rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.\r

","id":"20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3425d046-8a67-47f5-a8e8-805ce1079a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cbfe79-5003-4757-b554-9049ebc54428","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_Meglepett_egy_koronavirusos_beteg_az_Uzsoki_korhazbol","timestamp":"2020. április. 11. 11:49","title":"Meglépett egy koronavírusos beteg az Uzsoki kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát ez a bárhova elvihető, de mostanság leginkább csak a kertbe való szórakoztató-doboz","shortLead":"Megmondja, milyen lesz holnap az időjárás, szóbeli kérésre lejátssza kedvenc zenéinket vagy felkapcsolja a lámpát...","id":"20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fd23fc9-a406-4204-a9d4-c78476f6752d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aa6aca-07e2-4e6a-9502-3f818b2b9c6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_hordozhato_okoshangszoro_hangvezerles_sonos_move_teszt_velemeny","timestamp":"2020. április. 10. 19:20","title":"Mozdulj, de ne mozdulj ki! – szóból értő hordozható okoshangszórót teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból, hogy egyetlen értesítés se zavarja a nyugalmát.","shortLead":"A készülő újdonság a csendes órákhoz hasonló: ha a felhasználó úgy dönt, órákra kizárhatja magát a Facebookból...","id":"20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9d3c281-98bb-4e72-9725-576d2ca9d72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6519ca5-a3c6-404a-8f44-ce27d16a5764","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_facebook_quiet_mode_nemitas_facebook_fuggoseg","timestamp":"2020. április. 10. 21:11","title":"Jön a Facebook-funkció, amit már évekkel ezelőtt be kellett volna vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában...","id":"20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229e98e2-a867-411f-87ea-f0b1763539b1","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 20:40","title":"Újratervezi magát a sportvilág a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","shortLead":"Május 4-étől megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. ","id":"20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524186f8-c1d6-4d88-9352-ff9eac987c46","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Olaszorszagban_kinyithatnak_a_konyvesboltok","timestamp":"2020. április. 11. 13:23","title":"Olaszországban kinyithatnak a könyvesboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de közülük mindenki jó általános állapotban van, senki nem került intenzív osztályra. Vasárnap katonák bevonásával teljes fertőtlenítés kezdődik az intézményben. Müller Cecília szerint továbbra sem tudni, pontosan hogyan került be az otthonokba a fertőzés és hogyan terjedt el.","shortLead":"Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de...","id":"20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d13e5e-365b-4b49-a4da-b40402f88f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8841de48-1ffd-45a0-8486-2d121f8a5358","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_operativ_torzs_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. április. 11. 11:05","title":"Operatív törzs: újabb 56 fertőzött a Pesti úti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni a spanyol barlangokban talált fosszíliák alapján megismert Homo antecessor nevű kihalt faj emberi evolúcióban elfoglalt helyét.","shortLead":"A valaha vizsgált legrégebbi emberi genetikai anyagot vonták ki kutatók egy ősi fogzománcból, ami segíthet tisztázni...","id":"202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e44c58-fb75-4b80-95b1-a89f5f2d038e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c587c18f-929c-4802-90f6-c23282e20540","keywords":null,"link":"/tudomany/202004010_legregebbi_emberi_genetikai_anyag_fosszilizalodott_fog_zomanca","timestamp":"2020. április. 10. 12:03","title":"Találtak egy 800 000 éves emberi fogat, sikerült genetikai mintát venni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]