Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az Egészségügyi Világszervezet nem kezelte megfelelően a helyzetet, és összejátszik Kínával. Amíg nem tárják fel az ügyet, az Egyesült Államok nem küld oda több pénzt.\r

","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az Egészségügyi Világszervezet nem kezelte megfelelően a helyzetet, és összejátszik Kínával...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db07b91-d948-40bc-84bf-07b14b855942","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_koronavirus_jarvany_who_donald_trump_tamogatas_kritika","timestamp":"2020. április. 15. 13:26","title":"\"Emberiesség elleni bűntett\" – így kritizálják Trumpot, mert megvonta a WHO támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok szerint a súlyos állapotban lévő fertőzötteken az segíthet a legtöbbet, ha hasra fektetve kezelik őket.","shortLead":"Az orvosok szerint a súlyos állapotban lévő fertőzötteken az segíthet a legtöbbet, ha hasra fektetve kezelik őket.","id":"20200414_koronavirus_fertozott_lelegeztetes_hason_fekves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd86e47-405d-4956-a85e-c8e1ab454142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfe1579-64e9-415b-9c7b-f7370c4a11b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_koronavirus_fertozott_lelegeztetes_hason_fekves","timestamp":"2020. április. 14. 20:03","title":"Miért fektetik hasra a koronavírusos beteget, ha lélegeztetésre szorul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","shortLead":"47 afrikai országba juttatta el az ENSZ a koronavírustesztet az eddig összegyűlt 400 millió dollárból.","id":"20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3c984c-8a5c-47ea-ac6e-67837fd1e355","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ensz_jarvany_koronavirus_afrika","timestamp":"2020. április. 16. 07:37","title":"Az ötöde gyűlt össze annak az összegnek, amit az ENSZ kért a járvány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","shortLead":"Ameddig nem lesz gyógyszer és védőoltás, feltétlenül szükség lesz arra, hogy távolságot tartsunk egymástól.","id":"20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76cd65eb-6b40-4c8b-9086-478cd463f479","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_fertozes_tarsadalmi_tavolsagtartas_harvard_kutatok","timestamp":"2020. április. 15. 07:54","title":"Harvardi kutatók: Még évekig szükség lehet a társadalmi távolságtartásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","shortLead":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","id":"20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1f699c-0009-4237-9b6d-64e13d057bee","keywords":null,"link":"/sport/20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 14. 13:55","title":"Júniusban újraindulhat a francia labdarúgó-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","shortLead":"A fesztiválok és színházak technikusai most a tábori kórházakat látják el árammal és egyéb felszereléssel.","id":"20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bd61859-66c8-49d2-a533-6660faaa8f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1e0c2-3719-4b7b-9104-20e4dd2e75a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Eddig_szorakoztattak_most_korhazat_epitenek","timestamp":"2020. április. 15. 10:01","title":"Eddig szórakoztattak, most kórházat építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f850a2c5-5413-4dac-a8a0-b189056780dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3060ccd-5487-48dd-be3b-5cedc6c143ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Marabu_Feknyuz_Kasler_es_a_korhazigazgatok","timestamp":"2020. április. 14. 18:06","title":"Marabu Féknyúz: Kásler és a kórházigazgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]