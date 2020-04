Kontaktmentes utcai koncertekre és egyéb előadóművészeti produkciókra hirdetett pályázatot Ferencváros önkormányzata; a járművekről kihangosított, élő fellépésekre csütörtökönként kerül sor a IX. kerület közterületein.

A koronavírus miatt nagyon sokan hetek óta otthon vannak. Nem gyűlhetnek össze nagyobb társaságok, zárva tartanak a szórakozóhelyek, színházak, mozik, elmaradnak a koncertek, fellépések. Ferencvárosban Döme Zsuzsanna alpolgármester kezdeményezésére ezért karantén-koncertsorozat indult – írták az önkormányzat közleményében.

Ferencváros köztereit április 11-én, a költészet napján mozgó hangosítással, azaz egy kisvonattal járták művészek, az utcákról csempészve be az otthonokba a kultúrát a rendkívüli helyzet idején: a lakók az ablakokból, erkélyekről nézhették a produkciókat. Az első koncert óta sok kerületi polgár kereste meg az önkormányzatot a program folytatását kérve. Mivel a fellépési lehetőségek beszűkülése miatt sok előadóművész is nehéz anyagi helyzetbe került, az önkormányzat a lakosság szórakoztatása mellett nekik is szeretne segíteni ennek a kezdeményezésnek a folytatásával.

A rendhagyó koncerteket, fellépéseket csütörtökönként 15 és 19 óra között tartják meg.

A járművet, védőfelszerelést, engedélyeket és a hangosítást az önkormányzat biztosítja, de a rendezvénysorozat jellege miatt díszleteket, fénytechnikát és más speciális költséget nem tudnak felvállalni.

A legalább egy órás műsorokért minden fellépő egyenlő, bruttó 50 ezer forint tiszteletdíjban részesül. A fellépők ezen a linken jelentkezhetnek, a lakosság pedig ezen a weboldalon szavazhat, hogy kiket hallgatna.