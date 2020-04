Kassai Dániel kerületi képviselő végül az ország minden tájáról kapott válaszokat, több mint harminc intézményvezetővel beszélt. A politikus közösségi oldalán azt írja:

a válaszok letaglózóak voltak, ugyanis sok esetben sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak az otthonokban a járvány elleni hosszabb védekezéshez, főleg vidéken.

Az intézményvezetők elmondták, úgy érzik, a szociális ágazatban dolgozók megbecsültsége még az egészségügyben dolgozóknál és a pedagógusoknál is alacsonyabb szinten van. Ugyanis a fizetés kevés, a fiatalokat pedig nem motiválja ez a pálya.

A tesztelésben egyáltalán nem kapnak segítséget a kormánytól, sőt, volt olyan otthon, ahol miután az intézményvezető saját költségén felelősen teszteket rendelt (ami koronavírust mutatott ki több idősnél) kapott egy telefont, hogy ezt mégis hogy képzeli – írja Kassai.

A politikust is tájékoztatták olyan esetről, hogy a kórházakból továbbra is teszt elvégzése nélkül küldik vissza a kórházból az otthonba a betegeket – korábban így kerülhetett be a vírus a fővárosi Pesti úti otthonba is.

Kassai a posztjában néhány idézetet is kiemel, amit az idősotthonok vezetőitől kapott:

„A megfelelő tartalék védőfelszerelés-készlet, mivel beszerzése nehezen megoldható, az intézményben korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre. Segítséget kérünk a koronavírus-járvány megelőzése érdekében a védőfelszerelések beszerzésében.”

„kollégáink erőn felül igyekeznek ellátni a ránk bízottakat”

Rendelkezésre áll-e a COVID 19 fertőzöttek részére ápolószemélyzet?

„Nem áll rendelkezésre megfelelő létszám.”

Rendelkezik-e az intézmény izolációs szobával a fertőzöttek elkülönítésére?

„Nem.”

Megvalósult-e az elkülönített és egészséges gondozottak közötti átjárhatatlanság biztosítása?

„Nem.”

Rendelkezésre áll-e a COVID-19 fertőzöttek részére ápolószemélyzet?

„Nem.”

Rendelkezik-e az intézmény megfelelő tartalék védőfelszerelés készlettel?

„Nem.”

Történt-e intézményükben mintavétel, gyorsteszt, teszt COVID-19 fertőzésre, ha igen hány darab?

„Nem.”

Küldtek-e vissza kórházból Önökhöz beteget úgy, hogy nem végeztek rajta koronavírus-tesztet, ha igen, hány főt?

„Igen."

A személyzet egyéni védőeszközzel, kézfertőtlenítő szerrel való ellátása megvalósult-e?

„Részben.”

A teljes bejegyzést itt olvashatja:

Müller Cecília országos tisztifőorvos a héten bejelentette, az országos összes idősotthonában vizsgálatot rendelt el, 1035 intézményt ellenőriznek.