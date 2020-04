Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági akciójában vesznek részt. Tvrtko a Joseph Pulitzer-emlékdíját árverezi el. ","shortLead":"A Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági akciójában vesznek részt. Tvrtko a Joseph Pulitzer-emlékdíját árverezi el. ","id":"20200418_Ambrus_Attila_es_Vujity_Tvrtko_egyutt_jotekonykodnak_az_idosekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37933dd2-7279-4de0-ae04-6e6f07fda794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16d89f3-4b22-4f67-a406-07876b5bf795","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ambrus_Attila_es_Vujity_Tvrtko_egyutt_jotekonykodnak_az_idosekert","timestamp":"2020. április. 18. 10:28","title":"Ambrus Attila és Vujity Tvrtko együtt jótékonykodnak az idősekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","shortLead":"A nyomógombos vagy az érintőképernyős a jobb? ","id":"20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442099e1-a2a4-4244-9ee7-2587cec2320c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea26555-324d-4f7d-aa1e-2d292f3d4dce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_Megvalasztottak_a_legjobb_es_legrosszabb_autos_kijelzoket","timestamp":"2020. április. 17. 10:55","title":"Megválasztották a legjobb és legrosszabb autós kijelzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem is csodálkozunk azon, ha kiderül, mégsem jelenik meg határidőre egy korábban beharangozott eszköz, hiszen a koronavírus-járvány most mindent felborít. Azonban nem mindenkinél.","shortLead":"Már nem is csodálkozunk azon, ha kiderül, mégsem jelenik meg határidőre egy korábban beharangozott eszköz, hiszen...","id":"20200417_samsung_galaxy_note20_augusztusi_bemutato_varhato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9dd2b-02f2-4a26-9677-a8b4ebf6360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b406876d-261c-4613-8d71-bb99f1a681fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_samsung_galaxy_note20_augusztusi_bemutato_varhato","timestamp":"2020. április. 17. 13:03","title":"Az lehet, hogy a Microsoft újdonsága késni fog, a miénk viszont nem – gondolják a Samsungnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","shortLead":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","id":"20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503878f-e874-41bd-bfb9-45bcaf174c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","timestamp":"2020. április. 17. 07:59","title":"Megérkezett Magyarországra a Volkswagen első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig 1081 matróz koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak - közölte pénteken a francia hadügyminisztérium a még mindig nem végleges adatokat.","shortLead":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig...","id":"20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a3f50c-172f-49ef-a29a-0e1aeba7746b","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","timestamp":"2020. április. 17. 21:30","title":"A matrózok fele megfertőződött a De Gaulle francia anyahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","shortLead":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","id":"20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646929-7f82-4011-800b-b353104ea539","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","timestamp":"2020. április. 17. 17:43","title":"A Néppárt elnöke finoman lenácizta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]