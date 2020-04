Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.

","shortLead":"A turizmus gyengülését a luxusipar is megszenvedi.\r

Harmadannyit költenek idegenforgalomra Európában, Olaszországban szinte semmit Újabb 10 magyar halott, 100 ezer ember veszítheti el a munkáját, tömegmészárlás Kanadában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Kásler a kamarának üzent, csökkenő tendencia nyugaton Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel. Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet el – ez a globális láncban működő nagy német autóipari cégek dilemmája. Eközben a piac tele van rossz minőségű szájmaszkokkal és botcsinálta kereskedőkkel. ","shortLead":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit...","id":"20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b999cd9-9f54-4204-8d12-8cb573ac53da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 13:51","title":"Aranyáron adják a maszkokat, így próbálnak túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.

Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél