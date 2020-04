Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","shortLead":"Kevés dal passzol olyan jól a karanténhoz, mint a You Can't Always Get What You Want.","id":"20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90687b0d-cee0-487f-89d8-90106b06e2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf5317e-8eba-4284-88be-b1f6221afed8","keywords":null,"link":"/elet/20200419_A_Rolling_Stones_Zoomon_is_eszelosen_jol_szol","timestamp":"2020. április. 19. 09:27","title":"A Rolling Stones Zoomon is eszelősen jól szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos küldetését az Európai Űrügynökség (ESA) exobolygók, vagyis a Naprendszeren kívüli planéták tanulmányozására kifejlesztett űrtávcsöve.","shortLead":"A Föld körüli pályán sikerrel teljesített három hónapos tesztidőszak után megkezdte három évre tervezett tudományos...","id":"20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3035dfb-fba1-49b3-a6ec-014784260ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7507b78-a6ab-4104-8231-fd7f1edcf49c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_europai_exobolygokutato_urtavcso_esa_cheops","timestamp":"2020. április. 20. 00:03","title":"Bekapcsolták az űrtávcsövet, amely 100 bolygót néz át, hogy lakhatók-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3392074e-ab0b-4a1a-9865-e4f906c89c99","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Negyvenhat éves korában elhunyt a HVG jogásza, Dr. Nehéz-Posony Márton. Marci. A barátunk.","shortLead":"Negyvenhat éves korában elhunyt a HVG jogásza, Dr. Nehéz-Posony Márton. Marci. A barátunk.","id":"20200420_Hat_most_baj_van_Marci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3392074e-ab0b-4a1a-9865-e4f906c89c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca0c7a-6817-4052-b6ed-2fbaffc5da9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Hat_most_baj_van_Marci","timestamp":"2020. április. 20. 08:30","title":"Hát most baj van, Marci!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5887648e-20da-4396-b160-7c3559b9ca82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9d1425-85f4-4ee5-9d9b-6400dda3e079","keywords":null,"link":"/tudomany/20200419_bill_gates_koronavirus_barabasi_albert_laszlo_hatoanyagok_apple_iphone_se_2020","timestamp":"2020. április. 19. 12:03","title":"Ez történt: elkészült a koronavírus ellen talán hatékony gógyszerek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont a BBC meg merte lépni azt, hogy egy híradót hírek nélkül adjon le. Más világ volt, de volt benne logika. ","shortLead":"Ma nemhogy szürreálisnak, egyenesen elképzelhetetlennek tűnik az életünk hírek nélkül. Kilencven évvel ezelőtt viszont...","id":"20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a8c26e-e164-4d1d-8cf5-567baea95d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b5af3f-75d6-40e6-a081-e3bdb2e83c81","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_El_tudna_kepzelni_egy_napot_hirek_nelkul","timestamp":"2020. április. 18. 20:00","title":"El tudna képzelni egy napot hírek nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","shortLead":"A fizetésmegvonást hétfőtől rendelte el a cégóriás.","id":"20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b178f937-ee95-44ff-bd0e-d1a0316bafb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e7bc7b-e23a-47b4-b8f5-fbe04a9fede2","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_disney_koronavirus_jarvany_munkanelkuliseg_fizetesmegvonas","timestamp":"2020. április. 20. 08:09","title":"Úgy spórol a Disney, hogy nem ad fizetést 100 ezer embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána nagyon gyors lesz a krízis előtti szintre való visszatérés – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai térséget vezető igazgatója. ","shortLead":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána...","id":"20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c01ee2-53aa-4f34-a201-cef50aa36dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","timestamp":"2020. április. 19. 12:50","title":"Al-Hilal István: A koronavírus-válság után gyors lehet a fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]