[{"available":true,"c_guid":"c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","shortLead":"Közzétette az olasz járványügyi adatokat a polgári védelmi hatóság.","id":"20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1327864-636c-4a7f-8ff3-9ba426efbe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad20b6-47e6-432a-9626-16544a20b4f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Olaszorszagban_csokken_az_uj_fertozottek_az_elhunytak_es_az_intenziven_fekvok_szama","timestamp":"2020. április. 18. 18:14","title":"Olaszországban csökken az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven fekvők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa89b88-f2be-4f53-be5d-333c9556adfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az egyre népszerűbb szójafogyasztás is oka az erdőirtásoknak, ráadásul sokszor távolról importáljuk, így az eddig gondoltnál jóval nagyobb az ökológiai lábnyoma. 