"Nem titok, hogy tíz éven át voltam a Szent Imre kórház igazgatója. Most a volt munkatársaim, kollégáim, talán barátaim is megbetegedtek a kormány miatt. Egy járványban a lehető legalapvetőbb kormányzati feladat az egészségügyi dolgozók védelme lett volna, hogy a járvány elleni harc első vonalában dolgozók időben maszkokhoz és megfelelő védőfelszerelésekhez jussanak" - írja László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója. Szerinte a kormány erre az egyszerű feladatra is alkalmatlannak bizonyult, emiatt állítása szerint egyszerre dühös és szomorú.

A Demokratikus Koalíció úgy látja, a kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban. Előbb a kormány spórolt rajtuk és az egészségügyön, majd nem adott nekik megfelelő védőfelszerelést és nem tesztelt időben, most pedig hallgat, amikor a sorozatos mulasztásai miatt már nagy a baj. "Volt kórházigazgatóként és újbudai polgármesterként is szolidaritok a Szent Imre kórház dolgozóival és betegeivel - fogalmaz László Imre, hozzátéve, "most a védekezésre kell koncentrálni, de el fog jönni a nap, amikor Orbán Viktornak és kormányának számot kell adnia arról, hogy miért nem védték meg az egészségügyi dolgozóinkat és miért nem tesztelték időben a betegeket".