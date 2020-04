Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták.","shortLead":"A városvezető saját hatáskörben döntött így, de az ellenzékiek is támogatták.","id":"20200423_nyiregyhaza_foci_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19666f98-5a4e-4367-9c6c-bda496249dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_nyiregyhaza_foci_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:21","title":"69,5 milliót vett el a nyíregyházi focicsapattól a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7456ebeb-864e-4c65-b538-77bff6321db5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában fogalmunk sincs arról, mibe keveredünk, és mit kell magunk mögött hagynunk. Steven D' Souza és Diana Renner tanácsadók Nemtudás című könyvükben bemutatnak néhány tipikus reakciót.","shortLead":"A határzónában fogalmunk sincs arról, mibe keveredünk, és mit kell magunk mögött hagynunk. Steven D' Souza és Diana...","id":"20200424_Mit_tanulhatunk_abbol_ha_ismeretlen_hatarzonaba_erunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7456ebeb-864e-4c65-b538-77bff6321db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513a91a-ff32-453a-8fc0-c2b0407d166e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200424_Mit_tanulhatunk_abbol_ha_ismeretlen_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. április. 24. 14:15","title":"A változás mindig veszteséggel jár. Mit teszünk, ha ismeretlen határzónába érünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban vált elérhetővé a Google kereső új funkciója, amelynél a felhasználó biztosan értesül róla, ha valamit nem jól írt a keresőmezőbe.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban vált elérhetővé a Google kereső új funkciója, amelynél a felhasználó biztosan...","id":"20200423_google_kereso_kereses_talalatok_talalati_oldal_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b914d646-9069-4811-84a9-7c866a9320be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd4aa0b-663a-453c-ac0b-e5b87ada65d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_google_kereso_kereses_talalatok_talalati_oldal_uzenet","timestamp":"2020. április. 23. 19:03","title":"Üzenni fog a Google, ha valami nem stimmel a kereséssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

