[{"available":true,"c_guid":"4b74ff66-72b8-4207-be7b-339eb8f7f453","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tettamanti Bélára emlékezünk, Chris Barber születésnapját ünnepeljük, megmutatjuk Andy Warhol a járvány miatt bezárt életműkiállítását.","shortLead":"Tettamanti Bélára emlékezünk, Chris Barber születésnapját ünnepeljük, megmutatjuk Andy Warhol a járvány miatt bezárt...","id":"202017_hazi_palya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b74ff66-72b8-4207-be7b-339eb8f7f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58b00b6-2252-45c3-a3c5-6a54ac6cca33","keywords":null,"link":"/360/202017_hazi_palya","timestamp":"2020. április. 24. 14:00","title":"Ezeknek a művészeknek nem 15 perc, hanem örök hírnév jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf5521-f515-40d4-8167-fe29989b3892","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző Stranger Things című dalát eredetileg egy be nem teljesedett távkapcsolat ihlette, a szöveg megírása után döbbent rá, hogy igazából édesapjáról is szól. A keserédes dalt Mayer Fanni Londonban Mat Leppanen (The Animal Farm UK) producerrel rögzítette.\r

\r

","shortLead":"Az énekes-dalszerző Stranger Things című dalát eredetileg egy be nem teljesedett távkapcsolat ihlette, a szöveg...","id":"20200423_Ismeros_idegenek__megjelent_Mayer_Fanni_uj_szovegvideoja_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eddf5521-f515-40d4-8167-fe29989b3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf8a78-b55d-4a51-bf97-e4530a0f9111","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ismeros_idegenek__megjelent_Mayer_Fanni_uj_szovegvideoja_premier","timestamp":"2020. április. 23. 14:00","title":"Ismerős idegenek – megjelent Mayer Fanni új szövegvideója (premier)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece74941-74a4-4d0d-b03b-d8f5fa28561d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Making a Murderer \"rajongóinak\" készített izgalmas dokumentumfilm-sorozatot a Netflix, Cate Blanchett antifeminista antihős szerepében brillírozik az HBO-n, látványos családi animációs filmmel jött ki az Apple TV+. ","shortLead":"A Making a Murderer \"rajongóinak\" készített izgalmas dokumentumfilm-sorozatot a Netflix, Cate Blanchett antifeminista...","id":"20200423_Stream360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ece74941-74a4-4d0d-b03b-d8f5fa28561d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19669b0d-f3ea-447f-b9d2-23d0337304bf","keywords":null,"link":"/360/20200423_Stream360","timestamp":"2020. április. 23. 19:30","title":"Stream360: Ártatlanul elítélteknek hozhat feloldozást egy új sorozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d30e43-99df-4c0c-818d-27b4fed4881b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZecOps kiberbiztonsági cég szerint elég egyetlen rosszindulatú e-mailt küldeni ahhoz, hogy bejussanak a hackerek a kiszemelt iPhone-ba vagy iPadbe. A dologban a legrosszabb, hogy a felhasználónak még csak meg sem kell nyitnia az üzenetet.","shortLead":"A ZecOps kiberbiztonsági cég szerint elég egyetlen rosszindulatú e-mailt küldeni ahhoz, hogy bejussanak a hackerek...","id":"20200424_apple_iphone_zecops_kiberbiztonsag_serulekenyseg_mail_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d30e43-99df-4c0c-818d-27b4fed4881b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6077b9-90ea-4073-a9b0-131a8ce0d20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_apple_iphone_zecops_kiberbiztonsag_serulekenyseg_mail_alkalmazas","timestamp":"2020. április. 24. 08:33","title":"Súlyos hibát találtak az iPhone-ok és iPadek levelezőjében, bárki eszközét feltörhetik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében, hogy a mostani válság után ne nőjön a szakadék a szegények és a gazdagok között.","shortLead":"Legalábbis a hétéves költségvetés első éveiben jóval több pénzre számít a tagországoktól annak érdekében...","id":"20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24236a-5bb0-402a-a793-25a1ef56c132","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Majdnem_duplajara_emelne_az_EUbudzset_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"Majdnem duplájára emelné az EU-büdzsét az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Warner Bros. egy remek werkfilmmel segít feldobni a hangulatot a home office-ban.","shortLead":"A Warner Bros. egy remek werkfilmmel segít feldobni a hangulatot a home office-ban.","id":"20200423_joker_werkfilm_joaquin_phoenix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8277883f-4274-4432-8d1d-7d6d9fbfdee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_joker_werkfilm_joaquin_phoenix","timestamp":"2020. április. 23. 13:14","title":"Jött egy videó arról, hogyan vált Joaquin Phoenix Jokerré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","shortLead":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","id":"20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1313b153-5a3e-409e-85da-0358f9e73684","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","timestamp":"2020. április. 23. 11:11","title":"Érdekes fotók a Németországban már megkezdődött érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]