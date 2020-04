2020. április. 24. 12:00 Serdült Viktória Gazdaság

Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja.