[{"available":true,"c_guid":"fbcd6add-e4a1-455e-badf-2d84cba513ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek specifikációkkal, azonban nem túl olcsón mutatkozott be a OnePlus 8-család. Sajnos már a használat első napjaiban panaszkodni kezdtek a felhasználók: nincs rendben a kijelző. \r

","shortLead":"Remek specifikációkkal, azonban nem túl olcsón mutatkozott be a OnePlus 8-család. Sajnos már a használat első napjaiban...","id":"20200429_oneplus8_pro_kijelzo_gondok_szinhibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbcd6add-e4a1-455e-badf-2d84cba513ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ede4e1f-77ed-4998-be08-f6d00c41fc1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_oneplus8_pro_kijelzo_gondok_szinhibak","timestamp":"2020. április. 29. 14:03","title":"Gondok voltak a OnePlus 8 Pro kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal, többeknél még mindig gond van az internettel. A társaság a modemek, routerek újraindítását javasolja.","shortLead":"A Vodafone szerint mostanra zökkenőmentesen működik a vállalathoz tartozó, hétfő este meghibásodott UPC-s vonal...","id":"20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e2774a-b871-4894-9f08-47ebc8206a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_vodafone_magyarorszag_nincs_internet_szolgaltataskieses_modem_router_ujrainditasa_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 19:03","title":"Segíthet, ha még mindig nem megy a UPC-s internet: a Vodafone kéri, indítsa újra a routert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést elindító támogatói nyilatkozatát két hónappal ezelőtt írta alá a Miniszterelnökség. A várfejlesztést korábban még tízmilliárdos pluszpénzzel is támogatta a kormány, ez egyelőre nincs veszélyben.","shortLead":"Elállt a kormány a Diósgyőri vár rekonstrukciójának másfél milliárd forintos pályázatától, aminek a kivitelezést...","id":"20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8540da4a-2fc2-4343-ac6d-9b8c335dcee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddb177b-fbce-4f3e-adae-0c880413251c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_God_utan_felkeszul_Miskolc_A_diosgyori_var_masfel_milliardos_projektjetol_allt_el_az_allam","timestamp":"2020. április. 28. 12:53","title":"Göd után felkészül Miskolc? A diósgyőri vár másfél milliárdos projektjétől állt el az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0191e20a-451c-4089-b686-58a5c4bbb9cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fokozatos nyitási tervet dolgozott ki májustól kezdődően.\r

\r

","shortLead":"Fokozatos nyitási tervet dolgozott ki májustól kezdődően.\r

\r

","id":"20200428_Igy_nyitnak_ujra_a_becsi_ovodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0191e20a-451c-4089-b686-58a5c4bbb9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd20b1d5-b718-4785-8874-51d540e97eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Igy_nyitnak_ujra_a_becsi_ovodak","timestamp":"2020. április. 28. 15:17","title":"Így nyitnak újra a bécsi óvodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A speciális épületből nem tud kiszabadulni a vírus, a kiegészítő konténereket katonák építik.","shortLead":"A speciális épületből nem tud kiszabadulni a vírus, a kiegészítő konténereket katonák építik.","id":"20200428_Szuperbiztos_jarvanyosztaly_lesz_a_szegedi_lezerkozpontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3841c2c-de79-4e39-aeee-032ea65a69a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Szuperbiztos_jarvanyosztaly_lesz_a_szegedi_lezerkozpontban","timestamp":"2020. április. 28. 10:30","title":"Szuperbiztos járványosztály lesz a szegedi lézerközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt. XII. Pius máig vitatott megítélését tovább árnyalhatja, hogy kutathatók lettek a vatikáni titkos archívumban az ő uralkodása idején keletkezett dokumentumok.","shortLead":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt...","id":"202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23853772-6239-47e5-8504-2b2b7d8453cb","keywords":null,"link":"/360/202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","timestamp":"2020. április. 29. 11:00","title":"Most mindenki megtudhatja, miért hallgatott XII. Pius pápa a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]