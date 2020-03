Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai gócának számító ország gyászolja világszerte a betegség legtöbb áldozatát.



","shortLead":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai...","id":"20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdca0c-cbb2-4269-a7c0-cacd8eb507d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 28. 19:25","title":"Meghaladta a tízezret az olasz, ezret a brit áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57","c_author":"Radó Péter","category":"360","description":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó Péter oktatáskutató, aki szerint a közeljövőben a digitális oktatás mellett sokat fogjuk használni a digitális szegénység fogalmát is.","shortLead":"A kormányzati virtuális valóságban továbbra is él Hoffmann Rózsa szelleme - állítja a HVG-nek írt véleménycikkében Radó...","id":"202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839ada86-a473-4c96-93e1-05a8dc314f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc8ff77-0fac-44dc-8d10-c01d522c3302","keywords":null,"link":"/360/202013_digitalis_oktatas_ugyanaz_maskeppen","timestamp":"2020. március. 29. 08:15","title":"Radó Péter: Digitális oktatás - ugyanaz másképpen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió pénzügyi támogatása, amelynek segítenie kellene a tagországokat a koronavírus-járvány gazdasági következményei elleni küzdelemben, nem jelent Csehország számára semmiféle pluszpénzeket.","shortLead":"Az Európai Unió pénzügyi támogatása, amelynek segítenie kellene a tagországokat a koronavírus-járvány gazdasági...","id":"20200328_Andrej_Babis_szerint_az_EU_nem_adott_pluszpenzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af1badc-018c-46c4-8949-f94cbd090723","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Andrej_Babis_szerint_az_EU_nem_adott_pluszpenzt","timestamp":"2020. március. 28. 17:59","title":"Andrej Babis szerint az EU nem adott pluszpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának, aki megpróbálja összehangolni az egyes országok erőfeszítéseit a koronavírus terjedésének megállítására. Tapasztalata már van válságkezelésben, hiszen felépítette hazája, Etiópia modern egészségügyi rendszerét.","shortLead":"Hálátlan, ám hősies feladat jutott Tedros Adhanom Ghebreyesusnak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójának...","id":"202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679bc3f7-5627-434a-b0b1-790ab7a8fde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e7e60-af80-475b-9d00-1a8cb483b699","keywords":null,"link":"/360/202013_tedros_adhanom_ghebreyesus_avilag_egeszsegenek_orangyala","timestamp":"2020. március. 29. 08:30","title":"Etiópiában forradalmár is volt, most a világ egészségének őrangyala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","shortLead":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","id":"20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15c4eb0-6e9d-44f8-b317-c6f86af9db19","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Koronavírus: Mindenkit fel fog hívni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]