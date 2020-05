Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","shortLead":"A vizsgálatért legfeljebb félmillió forintot kell fizetni. ","id":"20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df6c5614-18e2-46fd-acbc-c492dd86b9e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590e1467-db6c-416d-ad00-23d25a3d3858","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_vedofelszereles_bevizsgalas_muegyetem_tanusitvany","timestamp":"2020. május. 05. 11:07","title":"A Műegyetemmel kell megvizsgáltatni az uniós tanúsítvány nélküli védőfelszereléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak a Tubmlr-en. Most ezek ellen lépett az oldal.","shortLead":"Hiába törölték korábban a forrást, a megosztások miatt továbbra is elérhetőek maradtak a gyűlöletkeltő tartalmak...","id":"20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27654574-0dcb-4a95-8441-363594fb701e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9483db47-4448-42ed-9248-22397c385c67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_tumblr_gyuloletbeszed_torlese","timestamp":"2020. május. 05. 11:33","title":"Nem lehet tovább trükközni, milliószámra törli a gyűlöletkeltő bejegyzéseket a Tumblr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben a kategóriát ha nem is megteremtő, de új formában divatba hozó iPad világának elmúlt hónapjait vették górcső alá.","shortLead":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben...","id":"20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f39663-0f99-45df-b3aa-956c6c6de421","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","timestamp":"2020. május. 04. 09:33","title":"Ismeri azt a viccet, hogy az Apple-nek nem jött be az iPad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nehéz körülmények, könnyű magyarérettségi, a kormány szerint jók a kínai maszkok, jön az Alkonyat-sorozat utolsó része...","id":"20200505_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934f94da-ad6e-47e3-a6af-2738d5d99bed","keywords":null,"link":"/360/20200505_Radar360","timestamp":"2020. május. 05. 08:00","title":"Radar360: A kevés tesztelés átka, kereslet támadt Trianon-dalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","shortLead":"A régóta működő NLC mellé indított egy másik, fizetős, női oldalt a Central Médiacsoport.","id":"20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16ae0ea-2e3f-49fa-bccb-916bf25de96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a80b51-b3a9-45b7-bd6b-70104a2091ef","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_Anyak_napjan_indult_a_fizetos_Noklapjahu","timestamp":"2020. május. 03. 19:18","title":"Anyák napján indult a fizetős Nőklapja.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter és kockázatitőke-befektető ennek ellenére nem hisz abban, hogy megváltozna a kapitalizmus, vagy az emberek alapvető természete. Mesél saját cége helyzetéről is, de megtudhatjuk, örülnek-e gyerekei, hogy otthon szájharmonikázik. \r

","shortLead":"Ha egy társadalom a leszakadó rétegeket magára hagyja, az a saját problémájává válik - mondja Oszkó Péter. Az egykori...","id":"20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a91c5b3e-8c62-4653-9d71-91f28c92ca79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdb448c-8ec4-414e-92a5-5d39e4526cf2","keywords":null,"link":"/360/20200504_Oszko_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 04. 18:30","title":"Oszkó Péter a Home office-ban: \"Csodálkozom azokon, akik jól alszanak, miközben átlépnek másokon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","shortLead":"A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű darázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet.","id":"20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f742a32-816e-40fd-b4ef-5fa005ba31a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54086ff8-cb60-48ba-9c25-0291918ec238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_egyesult_allamok_kina_szallitmany_koronavirus_oriasdarazs","timestamp":"2020. május. 04. 10:03","title":"A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]