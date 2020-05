Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a jövő pénteken tárgyal majd a beruházás irányítóival.","id":"20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2e1e0-30aa-446c-a717-3214bd24f8bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_szijjarto_peter_bmw_gyar_debrecen_beruhazas","timestamp":"2020. május. 06. 13:17","title":"Megszólalt Szijjártó a BMW-gyár építésének felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","shortLead":"Naponta 3700 védőeszközt készítenek a nyíregyházi üzemben.","id":"20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27807c9c-1ef6-4001-b59e-023739372321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfaac13-d19e-4afa-b8cc-0342c3628f5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200504_vedoszemuveg_lego_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 04. 16:51","title":"Védőszemüvegeket gyárt a magyar egészségügyi dolgozóknak a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A The Stranglers billentyűse 71 éves volt.\r

\r

","id":"20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d748f9f-0ff6-48fb-b5ba-cd057c1055d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7269e0ef-e048-49aa-99e9-67be076bfdc2","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Koronavirusban_meghalt_a_legkulonosebb_punkhos_Dave_Greenfield","timestamp":"2020. május. 05. 09:19","title":"Koronavírusban meghalt a legkülönösebb punkhős, Dave Greenfield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek száma. ","shortLead":"Müller Cecília szerint valóban nyugvópontra érkezett a járvány, kétezernél kevesebb az aktív koronavírusos betegek...","id":"20200505_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd67f866-a1f7-4f8a-867e-057766d549bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f92bea-af8a-4f6d-96f8-813251a07d81","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 11:51","title":"Müller: A járvány alatt nem volt itthon kiugró halálozás március-áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f","c_author":"","category":"itthon","description":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kollégánk Kényszerpálya címmel forgatott dokumentumfilmet egy pályaelhagyó újságíróról. Szerdától látható a hvg.hu-n. ","id":"20200505_Kenyszerpalya_teaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fbc34-0ca0-4de5-8c82-119c651ebb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e4adbd-61e0-458e-a3fa-0da55365591e","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Kenyszerpalya_teaser","timestamp":"2020. május. 05. 16:15","title":"Újságíróból lett programozó, miután kirúgták a fideszessé vált Hír Tv-től ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével térképezné fel, kapcsolatba került-e a felhasználó koronavírusos beteggel. A munka igen jól halad, mostanra az első képernyőképek is megérkeztek.","shortLead":"A Google és az Apple egy olyan új funkción dolgozik, amely az okostelefonokon megtalálható Bluetooth segítségével...","id":"20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f149619d-feb2-4ca8-829c-70e531634d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e45a85-9e0f-4d32-8a1e-f6c0d4b5c62d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_apple_google_kontaktkutatas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 05. 19:03","title":"Így néz majd ki a Google és az Apple közös rendszere, amelyet a koronavírus miatt készítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel bombák után kutatna a repülőtereken az Airbus.","shortLead":"Szagló receptorokká alakított sejtek találhatók abban a falra szerelhető, tengeri élőlényeknek tűnő műszerben, amellyel...","id":"20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e153e954-59f2-420a-a1e0-251e97b13fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca8ec6-5a77-4ab8-8572-41d42ecae5f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_bomba_bombakereso_kutya_robbanoszerkezet_robbanoszer_airbus_erzekelo_repuloter_koniku","timestamp":"2020. május. 05. 09:03","title":"Bombákat kiszagolni képes \"medúzákkal\" szórná tele a reptereket az Airbus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét. A külön-külön rögzített videókat és hanganyagot a következő hónapokban ingyenesen teszik hozzáférhetővé.\r

\r

","shortLead":"Daniel Radcliffe, David Beckham, Dakota Fanning és sok más sztár olvassa fel J.K. Rowling Harry Potter és a bölcsek...","id":"20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8336e87-8b00-4d25-b692-01419193807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b598652c-07c7-4a5f-b4b0-51db472d96ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Hallotta_mar_David_Beckhamet_felolvasni_a_Harry_Potterbol","timestamp":"2020. május. 06. 08:58","title":"Hallotta már David Beckhamet felolvasni a Harry Potterből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]