Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.","shortLead":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege...","id":"20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c43a-bb3b-4a7f-85a6-03493dc87f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","timestamp":"2020. május. 04. 10:33","title":"Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","shortLead":"Két-három órán belül megvan a mintavétel eredménye, körülbelül hetvenezer forintba kerül.","id":"20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109be1c-1b9b-4fb8-b033-ecb61af0b63f","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_koronavirus_teszt_becs_repuloter_schwechat","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Koronavírus-tesztet lehet kérni a bécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegség áldozatainak száma 243 ezer felett jár. A legtöbb fertőzött az USA-ban él.","shortLead":"Közel 3,5 millió embert tartottak nyilván új típusú koronavírussal fertőzöttként vasárnap világszerte. A SARS-CoV-2...","id":"20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0a5e14-e22f-460c-a1e2-63b4d2d01951","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_84_ezerrel_tobb_koronavirusos_lett_egy_nap_alatt_a_vilagban","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"84 ezerrel több koronavírusos lett egy nap alatt a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek által 317 millióért bonyolított szolgáltatás. Az eredeti tervek szerint a tesztnek márciusban kellett volna véget érnie.","shortLead":"Tesztjelleggel, 300 orvossal és 15 ezer beteggel startol az Egészségügyi Ellátó Központ rendszerén egy külsős cégek...","id":"20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c08910e-d83a-4192-80b6-1c7f1d43902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec023ec-c7e3-4313-9a26-4d1eadd55587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Indul_az_igazi_magyar_allami_tavgyogyitas","timestamp":"2020. május. 03. 17:00","title":"Indul az igazi magyar állami távgyógyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból indult. ","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint ráadásul nem is először történt, hogy egy veszélyes járvány egy kínai laborból...","id":"20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b14fe9-10c4-48a6-8f1e-8b0d4f3f0c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e230a9-df4a-463b-ba50-2fb6dcf89a50","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Pompeo_komoly_bizonyitekok_vannak_hogy_egy_vuhani_laborbol_ered_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 20:57","title":"Pompeo: bizonyítékok vannak, hogy egy vuhani laborból szabadult el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"Ballai VInce - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi matektól fél.","shortLead":"Átlagosnak és könnyűnek értékelték a magyarérettségit a hvg.hu által megkérdezett diákok. A többségük inkább a keddi...","id":"20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd401849-c8b6-4040-9c17-72d671996575","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Megjottek_az_elso_velemenyek_a_magyarerettsegirol_megoldhato_volt","timestamp":"2020. május. 04. 13:13","title":"Megjöttek az első vélemények a magyarérettségiről: megoldható volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","shortLead":"Úgy tűnik, Sussexék tényleg saját kézbe vették a sorsukat. ","id":"20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1656aae7-d1fb-4af3-89ef-79fcc70fe464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a83efd-a897-446a-838d-cd83f80fa8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Konyvben_tarulkozik_ki_az_elmult_idoszakrol_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2020. május. 04. 11:36","title":"Könyvben tárulkozik ki az elmúlt időszakról Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten érettségizők.","shortLead":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f51043-aef2-4af8-815c-2c2f07353710","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 09:42","title":"Itt vannak az első információk az idei magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]