[{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e671f-6a4e-461f-ac8b-d62f4b2729d7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban többek között erről beszélgetünk.","shortLead":"A következő HVG Extra Pszichológia Szalonban többek között erről beszélgetünk.","id":"20200506_Meg_tudjuke_becsulni_ami_a_mienk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15e671f-6a4e-461f-ac8b-d62f4b2729d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26f736e-4d5c-4e71-903e-b7a25a54ae70","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200506_Meg_tudjuke_becsulni_ami_a_mienk","timestamp":"2020. május. 06. 10:20","title":"Meg tudjuk-e becsülni, ami a miénk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","shortLead":"Ez az olasz divatterepjáró olyan menetteljesítményekkel bír, amelyeket még egy szupersportkocsi is megirigyelhet.","id":"20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cb6017c-304b-4c56-9a49-be343ccf8070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f178a3bb-e1da-469e-bfa3-cbe5b17c4479","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_nem_ker_elnezest_autopalyan_szaguld_a_960_lovas_lamborghini_urus_suv__video","timestamp":"2020. május. 07. 06:41","title":"Nem kér elnézést: autópályán száguld a 960 lovas Lamborghini SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen vannak lélegeztetőgépen. A határon átléphetnek a Magyarországra érkező mezőgazdasági munkások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány csütörtöki fejleményeiről tájékoztat az operatív törzs. Csökken az új fertőzöttek száma, ötvenen...","id":"20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf976dc8-82d1-45f6-887e-982e4105f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2072e50-f833-4c34-ade5-c196830f1b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Operativ_torzs_tobb_napja_csokken_a_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 07. 12:10","title":"Operatív törzs: több napja csökken a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","shortLead":"Az ingyenes alkalmazásban az utcabútorokat, játszótereket, ivókutakat is feltüntetik.\r

","id":"20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd18acd7-ff6b-4ede-aed0-2567c77b2902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda13fb5-f289-453a-b43d-3df3100f41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_budapest_fovarosi_parkok_fak_utcabutorok_applikacio","timestamp":"2020. május. 06. 14:05","title":"Saját mobilos applikációt kaptak a budapesti fák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer részesedése. Az viszont már érdekesebb, hogy ezzel párhuzamosan nemhogy megnőtt volna a Windows 10-é, inkább még csökkent is.","shortLead":"Az nem meglepő, hogy miután januárban a Microsoft levette a kezét a Windows 7-ről, visszaesik az operációs rendszer...","id":"20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6d6f-1f84-410c-9598-cb186e553716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3f943-62fa-4f1d-8037-11e86a9a018e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_asztali_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesedese_2020_aprilis","timestamp":"2020. május. 06. 09:33","title":"Esett a Windows piaci részesedése, többen váltottak macOS-re vagy Ubuntu rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Akár 90 napig is elhúzhatják a minisztériumok, állami cégek a közérdekű adatigénylésekre való válaszadást, ha az igénylés teljesítése szerintük a vészhelyzettel összefüggő közfeladataik ellátását veszélyeztetik. Bár elsőre úgy tűnhet, ez a kitétel nagyban leszűkíti azoknak a körét, akik 90 napig várathatják a kérdezőt, valójában egy gumiszabályról van szó: bárki bemondhatja, hogy emiatt hosszabbít, vélhetően senki sem fogja ellenőrizni a magyarázat valóságtartalmát.","shortLead":"Akár 90 napig is elhúzhatják a minisztériumok, állami cégek a közérdekű adatigénylésekre való válaszadást, ha...","id":"20200506_kozerdeku_adatigenyles_orban_kormany_TI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697652ae-7ac1-4e6a-9800-a94a114c16d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_kozerdeku_adatigenyles_orban_kormany_TI","timestamp":"2020. május. 06. 17:00","title":"Titkolózó kormány: eddig is szűk volt az üveg nyaka, de most a dugót is beleverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]