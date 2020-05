Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart a koronavírus-fertőzéstől.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint azért tűnhetett el a nyilvánosság elől az észak-koreai vezető, mert tart...","id":"20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cec821-d2f5-40e9-af5b-838ab1730507","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_kim_dzsong_un_szivmutet_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 08:36","title":"Semmi sem utal arra, hogy Kim Dzsong Unt megműtötték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli, majd orosz és szingapúri szerverekre továbbítja a kinyert adatokat. A cég szerint ez nem igaz.","shortLead":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli...","id":"20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4013b864-9dea-4e78-a4a9-6568c420931b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","timestamp":"2020. május. 05. 15:08","title":"Súlyos vádak: kémkedhetnek a használóik után a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","shortLead":"Kettős láncreakció indult be a lakáspiacon, szűkebb lehet az olló a vidéki és budapesti lakásárak között.","id":"20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6a2f06-4df7-43b4-9b59-4f979f127e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_lakas_eladas_ingatlan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 07:38","title":"Nem szívesen engednek a lakást hirdetők az árból, pedig kénytelenek lesznek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","shortLead":"Először hagyta el Washingtont az amerikai elnök a járvány kitörése óta. Maszkot nem vitt magával Phoenixbe.","id":"20200506_Trump_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9043739-3578-45a0-8394-54e9401a2077","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_Trump_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:55","title":"Trump: Ha újra fellángol a járvány, akkor majd eloltjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","shortLead":"Már a nyitás előtt tömegek álltak sorban az Örs vezér téri üzlet előtt.","id":"20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5678a550-e596-45ea-99ac-cfeeb782f123","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_ikea_nyitas_ors_vezer_ter","timestamp":"2020. május. 05. 13:07","title":"Kinyitott az IKEA Budapesten, megrohanták az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte a törvényszegőket védik.","shortLead":"Az, hogy szerdán ezt állapította meg a román alkotmánybíróság, felhábotrította Ludovic Orban miniszterelnököt, szerinte...","id":"20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6b0bd1b-68c2-4918-b1f0-c4a0e3d89c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1838b85-6752-4f90-a049-d1dc6b980608","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_romania_34es_rendelet_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. május. 06. 20:05","title":"Alkotmányellenesen bírságolták vagyonokra a kijárási tilalom megsértőit Romániában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","shortLead":"Nemcsak az országgyűlési képviselők fizetése emelkedett meg a közelmúltban: az államtitkárok is több pénzt kapnak.\r

","id":"20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bee8c7-68ec-42a5-87a6-992dc2d8a8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_allamtitkar_magyar_kormany_fizetesemeles","timestamp":"2020. május. 06. 11:28","title":"Az államtitkárok fizetése 35 százalékkal nőtt idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyes OMV és Shell töltőállomásokon tovább várják az autósokat.\r

","shortLead":"Egyes OMV és Shell töltőállomásokon tovább várják az autósokat.\r

","id":"20200505_Tobb_benzinkuton_is_hosszabb_lesz_a_nyitvatartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c3cc45-e289-4d10-9201-3b96e2fd8e87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_Tobb_benzinkuton_is_hosszabb_lesz_a_nyitvatartas","timestamp":"2020. május. 05. 20:31","title":"Több benzinkúton is hosszabb lesz a nyitvatartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]