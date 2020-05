Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","shortLead":"Az előadásokhoz színészpárokat kértek fel. ","id":"20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341c0f40-ffa5-428c-a863-b9443195dd66","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_Online_bemutatokat_tart_a_Madach_Szinhaz","timestamp":"2020. május. 07. 15:19","title":"Élő online bemutatókat tart a Madách Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","shortLead":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","id":"20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5794d37-292a-4ccd-84d6-7931b29d4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 20:11","title":"Már több a halálos áldozat Nagy-Britanniában, mint Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944678d3-083c-45b0-80c0-16e9e45c07c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerda reggel még verőfényes napsütés volt Hargitafürdőn, aztán megérkezett a hó.","shortLead":"Szerda reggel még verőfényes napsütés volt Hargitafürdőn, aztán megérkezett a hó.","id":"20200507_hargitafurdo_ho_havazas_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944678d3-083c-45b0-80c0-16e9e45c07c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeabea9-3c2c-4fe4-8968-c4dd6d8ae19c","keywords":null,"link":"/elet/20200507_hargitafurdo_ho_havazas_idojaras","timestamp":"2020. május. 07. 13:05","title":"Nagy hó esett Hargitafürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő elmondása szerint a turnéján lett beteg, de már jól van.","shortLead":"Az énekesnő elmondása szerint a turnéján lett beteg, de már jól van.","id":"20200507_koronavirus_fertozes_madonna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60309c73-256d-4a8f-a338-fe0c230edfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cce6e78-6896-4a48-a868-20430facb4e6","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronavirus_fertozes_madonna","timestamp":"2020. május. 07. 13:29","title":"Madonna is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

\r

","shortLead":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

\r

","id":"20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28875391-aca6-44f9-a5bf-53dc4813eadb","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","timestamp":"2020. május. 06. 14:37","title":"Feláldozzuk-e az öregeket a gazdaság újraindításáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","shortLead":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","id":"20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7a90c-b8ff-4a3a-877d-9713475b9c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:13","title":"Tíz százalékkal zuhant a magyar ipar márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Scott Morrison független vizsgálatot szorgalmazott Kínával szemben.\r

\r

","shortLead":"Scott Morrison független vizsgálatot szorgalmazott Kínával szemben.\r

\r

","id":"20200505_Az_ausztral_kormanyfo_nem_zarta_ki_Trump_elmeletet_a_kinai_laborbol_elszabadult_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2040c4c8-84e9-473c-95d7-6520e32e834b","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Az_ausztral_kormanyfo_nem_zarta_ki_Trump_elmeletet_a_kinai_laborbol_elszabadult_koronavirusrol","timestamp":"2020. május. 05. 21:25","title":"Az ausztrál kormányfő nem zárta ki Trump elméletét a kínai laborból elszabadult koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","shortLead":"Az ígéretek szerint pár hét múlva megkezdődik a 408 lóerős elektromos autó európai forgalmazása.","id":"20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4bdf5d9-b20b-47d0-a277-bd35390afca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5535b-c29f-4671-8750-637ad8e9b9ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200507_juniustol_kaphato_a_tesla_model_3_rivalis_polestar_villanyauto","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Júniustól kapható a Tesla Model 3 rivális Polestar villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]