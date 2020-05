Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott az eddigi szigor, illetve mi következhet a korlátozások most elindult enyhítése után.","shortLead":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott...","id":"20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1615-2f67-45e4-bf5a-c9216a17bfcf","keywords":null,"link":"/360/20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Kelet-Európában most jön a neheze, de a járvány után hosszú távon fellendülés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cac558-d73d-4cd8-8e73-1b0378a96044","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Talán a koronavírus ellen is bevethető az a hegesedéscsökkentő gyógyszer, amelyet egy magyar kutatócsoport szabadalmaztatott több országban. A csapat vezetője Fekete Andrea gyermekgyógyász és kutató, aki nemcsak áttörést jelentő tudományos eredményükről, hanem például a karantén lelki egészségre káros hatásairól is beszél. HVG-portré.","shortLead":"Talán a koronavírus ellen is bevethető az a hegesedéscsökkentő gyógyszer, amelyet egy magyar kutatócsoport...","id":"202019_fekete_andrea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7cac558-d73d-4cd8-8e73-1b0378a96044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a4fe3a-75d4-4cbc-8d04-7c378cb66670","keywords":null,"link":"/360/202019_fekete_andrea","timestamp":"2020. május. 08. 12:30","title":"\"Egyértelmű, hogy ez nem Ebola, persze nem is sima influenza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","shortLead":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","id":"20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6be7d-a2b5-4ccd-9d44-12d1228fdcab","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","timestamp":"2020. május. 07. 21:40","title":"Brutális visszaesésre számítanak a média- és kommunikációs piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennél is nagyobb veszteség várható a KPMG szerint, ha a bajnokságok nem folytatódhatnak.","shortLead":"Ennél is nagyobb veszteség várható a KPMG szerint, ha a bajnokságok nem folytatódhatnak.","id":"20200507_labdarugok_europa_kpmg_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cb8e88-2875-4ae9-b7b4-9082679a7ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_labdarugok_europa_kpmg_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 14:54","title":"Óriási összeget radírozott le a koronavírus az európai focisták értékéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb fejlesztés maga a kormánykerék.","shortLead":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb...","id":"20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5d87b-f2fe-4a0e-9ec3-055db8696853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","timestamp":"2020. május. 08. 13:40","title":"A Mercedes kicsit megint feltalálta a kormánykereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be a Windows 10X-et, hanem abban is, hogy immár bevallottan a Chrome OS-szel konkurálna.","shortLead":"Stratégiát váltott a Microsoft, ami nemcsak abban nyilvánul meg, hogy először egykijelzős eszközökön mutatja be...","id":"20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a77b18-f685-4c15-9adb-3a232f5bc850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_microsoft_windows_10x_chrome_os","timestamp":"2020. május. 08. 12:03","title":"A Windows 10X a Microsoft válasza arra, hogy a Google szerint eljárt a Windows fölött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]