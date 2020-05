Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megnyitót eredetileg június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tartották volna, ám az emlékhely kialakítása miatt nem lehet garantálni a távolságtartási szabályok betartását.","shortLead":"A megnyitót eredetileg június 4-én, a nemzeti összetartozás napján tartották volna, ám az emlékhely kialakítása miatt...","id":"20200511_elkeszult_a_trianonarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5494027c-8f70-4776-80f3-afaaea4b39a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_elkeszult_a_trianonarok","timestamp":"2020. május. 11. 14:12","title":"Elkészült az 5 milliárdos Trianon-árok, de a járvány miatt csúszik az átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus röviden levezette, hogyan érdemes most a mutáns vírusról szóló hírekhez viszonyulni.","id":"20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7e21b98-1f05-40a5-be63-5304675907f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fcb254-f42d-43c7-b4e5-a033ab925efe","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Virologus_Nem_kell_felni_a_virus_mutaciojatol","timestamp":"2020. május. 10. 20:56","title":"Virológus: \"Ne rettegjünk a mutációtól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös könyvükre. A HVG 1990 júniusában, tőzsdeelnöki kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös...","id":"20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b679b18d-851f-4ac3-b051-8e6b3e81bde4","keywords":null,"link":"/360/20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","timestamp":"2020. május. 11. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Bokros Lajos: A társadalmi vagyon 20%-át az állampolgároknak lehetne juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz, hogy a tisztán elektromos Niro sikeres lehessen, de vajon milyen autó a gyakorlatban?","shortLead":"Visszafogott külső, korrekt helykínálat, komoly dinamika, nagy hatótáv, vállalható ár. Szinte minden együtt ahhoz...","id":"20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8713a84e-8bb8-4c92-9c2e-09f9cee91db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba3479-a8e3-4492-bfd2-440984a5c461","keywords":null,"link":"/cegauto/20200510_legjobb_elektromos_autok_villanyauto_kia_eniro_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok","timestamp":"2020. május. 10. 16:30","title":"Talán a legjobb mostani villanyautó: teszten a Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen webáruházakban a Generali Biztosító legújabb felmérése szerint. A tendenciát erősíti a világjárvány okozta bezártság is, azonban nem árt az óvatosság, hiszen a válaszadók 34 százalékát érte már rosszindulatú támadás az online világban.","shortLead":"Évek óta hasít az online vásárlás a hazai lakosság körében, mára a magyarok 33 százaléka költi a pénzét rendszeresen...","id":"20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85550858-e79c-4251-bd12-3ecfed72aebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200510_generali_biztosito_kiberbiztonsag_online_vasarlas_adatlopas_zsarolovirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:03","title":"Minden harmadik magyart ért kibertámadás, többekről 50 ezer forintnál is többet húztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","shortLead":"A dán játékgyártó ötletoldalán lehet szavazni a projektre.","id":"20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea9cba0a-0329-48ec-820c-0ac1df78d6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0113b596-5c2a-4297-a023-470b1d1ca40d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Hivatalos_Lego_jatek_keszulhet_egy_magyar_Trabantbol","timestamp":"2020. május. 11. 09:42","title":"Hivatalos Lego-játék készülhet egy magyar Trabantból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még nem futott be az operatív törzshöz. Kiderült, jellemzően a vidéki gyorséttermek teraszán ülő fiatalokkal szemben intézkedtek a rendőrök. ","shortLead":"Karácsony Gergely csütörtökön kérte, hogy a kormány adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, a kérés még...","id":"20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902c18a9-a34b-40b2-81c7-deaa04b081f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a84a15a-9f32-490a-b717-52c5f735af62","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Operativ_torzs_karacsony_jarvany_Budapest","timestamp":"2020. május. 10. 11:33","title":"Karácsony kérése még nem futott be az operatív törzshöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]