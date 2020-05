Cikkünk frissül

Müller Cecília országos tisztifőorvos nem jelent meg a vasárnapi sajtótájékoztatón, így helyette Gál Kristóf, az ORFK szóvivője sorolta fel a legfrisebb adatokat. Az igazolt fertőzöttek száma 3263-ra nőtt (50 fővel emelkedett a szám), újabb 8 ember vesztette életét, így már 413 ember hunyt el. 933-an viszont meggyógyultak. További részletek itt.

Schanda Tamás, az ITM miniszter-helyettese a sajtótájékoztatón arról beszél, a kormány 2010 óta munkaalapú társadalmat ígért, 1 millió új munkahelyet ígértek, amit teljesítettek is. A koronavírus pusztító hatással van a munkaerőpiacra is, az életet újra kell indítani, melynek része a gazdaság védelme és újbóli megerősítése. A munkaalapú társadalom elképzelésétől nem térnek el a járvány miatt sem.

Összesen 163.064 olyan magyar van, aki munkanélküli segélyért vagy jövedelempótló támogatásért fordult a kormányhoz. A cél, hogy ők is mielőbb munkához jussanak. A gazdaságvédelmi akcióterv második szakasza is munkahelyvédelemre és munkahelyteremtésre összpontonsul. Bértámogatás, adócsökkentés, 0 százalékos hitel a vállalkozásoknak, bevezették a hitelmoratóriumot - sorolja Schanda. A koronavírus járvány kezdete óta kapcsolatban vannak a kamarákkal és szakmai szervezetekkel, próbálják feltérképezni a különböző szektorok állapotát.

A pénteki zárási adatok szerint 3953 munkáltató igényelte 54 ezer dolgozó részére a bértámogatást. Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a jelentkezések száma, tehát ezt alkalmas eszköznek tartják a munkaadók a nehézségek áthidalására - vonta le a következtetést Schanda. A legtöbb igény - minden 4. - Budapestről és Pest megyéből érkezett, ezt Hajdú-Bihar és a dél-alföldi régió követi. Az igénylők 30 százaléka a kereskedelemben, 13 százalék a feldolgozóiparban illetve vendéglátási szektorban érintett.

A támogatást kérő vállalkozások 60 százaléka mikrovállalkozás.

A kutatás-fejlesztési bértámogatásnál több mint 300 kérelem érkezett be, több mint 5 ezer kutató állását tudják így megmenteni.

336 embert tudnak szoftverrel ellenőrizni a hatósági házi karantén betartását - veszi át a szót Kiss Róbert rendőr alezredes. 564 esetben intézkedtek a rendőrök Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások megszegése miatt. 48 ezerszer intézkedtek a rendőrök március óta.

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor is kiállt a sajtótájékoztatóra, a mentők napja alkalmából. Azt mondja, a járvány robbanásszerű terjedésének megállítására kellett felkészülniük. 6 mentős fertőzödött meg koronavírussal - árulta el Csató. 50 mentőt különítettek el a gyanús, vagy koronavírusos betegek szállítására. De részt vesznek a szűrésekben és ők is visznek védőeszközt a háziorvosoknak. Szükség esetén minden egészségügyi dolgozót és önkénteseket is be tudnak vonni az ellátásba. 15 ezer fertőzésgyanús vagy fertőzött beteget láttak el, 40 ezer mintavételt végeztek.

Már jönnek is a kérdések. Az Origo azt kérdezi, milyen ellenőrzések voltak vidéken, ahol sokan kiültek a teraszokra. Kiss válaszol, azt mondja, ellenőrzik a védelmi távolságok betartását, a teraszokat, és a boltokat.

147 esetben intézkedtek a rendőrök szabálysértés miatt - mondja. Elsősorban a gyorséttermek teraszán csoportosulnak a fiatalok, ott nem tartják be a védőtávolságot.

Hány mentőautó végez koronavírossal kapcsolatos feladatokat, ezek részt vesznek-e a többi ellátásban - kérdezi az Origo. Korábban 60-70 elkülönített autó volt, most már 40 elég.

A Somogyi Hírlap arra kérdeztett rá, a Balaton mellett kellett-e intézkedni. Kiss azt mondja, a kijárási korlátozás csak Budapesten és Pest megyében hatályos, így csak a többi szabály betartását kellett ellenőrizni. A megyében 16-szor intézkedtek a rendőrök, Zala megyében pedig 9-szer. A gyorséttermek teraszán ülőkkel szemben jártak el.

A Fejér megyei hírlap a maszkviselére kérdez, sok üzletben az eladók nem viselik azt. Megkérdezik, nekik is kötelező-e viselni. Röviden: igen.

Az MTV azt kérdezi, hány önkéntes dolgozik az OMSZ-nál. Ma több mint 40 orvostanhallgató szállt be, több szervezet is besegít. Naponta 100-150 ember segít be.

Karácsony megkapja-e a kért járványügyi adatokat - kérdezi a 444.hu. Ez a megkeresés még nem érkezett meg az Opratív törzshöz. Karácsony csütörtökön kérte a kormányt, adja ki a fővárosra vonatkozó adatokat, szerinte ugyanis valami nem stimmel.

A hvg.hu egy kérdésére sem kapott választ. A következőket szerettük volna megtudni: