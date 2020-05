Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","shortLead":"A Bartók Béla út és a Tétényi út egyes szakaszain kialakított sávokról várják a közlekedők véleményét.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50645667-cec5-463c-9c58-397229cb532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ae5637-6da8-44d5-8212-3ebb98402b1c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200511_koronavirus_jarvany_budapest_kerekparsav_felmeres","timestamp":"2020. május. 11. 15:21","title":"Ön is elmondhatja, mit gondol az ideiglenes fővárosi kerékpársávokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b108e4-7c10-4fc2-92e5-f81bec91d022","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","timestamp":"2020. május. 10. 18:16","title":"Ez lehetett a hét legnagyobb politikai trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak újraindulni, és ahol mégis, más eszközökkel próbálnak túlélni. Körkép két hónappal a veszélyhelyzet bejelentése után.","shortLead":"Mire elindult a kormány bértámogatási programja, sok cég már nem tudott élni vele. Van, ahol félgőzzel sem tudtak...","id":"20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0a309c-466c-40a7-b19b-51b84900ff93","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Elolvadtak_az_elmult_evek_beremelesei_es_ez_igy_is_marad_egy_darabig","timestamp":"2020. május. 11. 13:30","title":"Későn jött a kormányzati támogatás a cégeknek, és nem is biztos, hogy segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99c9b5b-fc9b-40e9-bc36-266a084f219e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatti karanténos időszakban túlságosan sok szabadideje lett egy ezermester youtubernek. Az alábbi videóból kiderül, miért.","shortLead":"A járvány miatti karanténos időszakban túlságosan sok szabadideje lett egy ezermester youtubernek. Az alábbi videóból...","id":"20200511_irogep_billentyuzet_irodai_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99c9b5b-fc9b-40e9-bc36-266a084f219e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7e5c9c-54d1-494c-acfa-e97c13e9edab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_irogep_billentyuzet_irodai_munka","timestamp":"2020. május. 11. 12:03","title":"A világ leghangosabb billentyűzeténél kevés zavaróbb van, és pont ezért csinálták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","shortLead":"Ismét lehet a buszsofőröktől jegyet venni, de csak szigorú óvintézkedések mellett.","id":"20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bd3ee2-acb0-43f1-aaa4-5793915a9044","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_koronavirus_volanbusz_videk_szajmaszk","timestamp":"2020. május. 11. 10:37","title":"Hétfőtől kötelező a szájmaszk a Volánbusz vidéki járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt Nagy-Britanniában, mivel a főnöke koronavírus-fertőzéssel kórházba került. A 46 éves zsidó származású politikus évekkel ezelőtt a palesztinoknak adott tanácsokat a béketárgyaláson, majd 2018-ban ő volt az a Brexit-ügyi miniszter, aki lemondott a megállapodás aláírása miatt.","shortLead":"Három miniszterelnököt is szolgált már Dominic Raab, aki áprilisban néhány hétig beugró kormányfő is volt...","id":"202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd8fc4e-a215-41ca-9386-90ead40d1b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931de34f-32ae-45c0-9410-eefef9408fc4","keywords":null,"link":"/360/202019_dominic_raab_beugro_kormanyfo","timestamp":"2020. május. 10. 08:30","title":"Boris Johnson halála esetén ő maradt volna a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e45074-8f73-4e25-9cae-e6348266d207","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Míg februárban csak 130 ezer új céget regisztráltak az 1,4 milliárd lakosú országban, addig áprilisban több mint 830 ezret. Ez rekord még Kínában is, ahol abban bíznak, hogy idén a GDP 5 százalékkal nőhet annak ellenére, hogy a Covid 19-vírus miatt hetekre lezárták az egész országot.","shortLead":"Míg februárban csak 130 ezer új céget regisztráltak az 1,4 milliárd lakosú országban, addig áprilisban több mint 830...","id":"20200511_Soha_annyi_ceg_nem_alakult_egy_honap_alatt_Kinaban_mint_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6e45074-8f73-4e25-9cae-e6348266d207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3418fbbe-ca3b-4214-822e-4d4716b96bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Soha_annyi_ceg_nem_alakult_egy_honap_alatt_Kinaban_mint_aprilisban","timestamp":"2020. május. 11. 16:15","title":"Soha annyi cég nem alakult egy hónap alatt Kínában, mint áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","shortLead":"A kispesti polgármester szerint ezek nagy része már teljesült.","id":"20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe09066a-45ab-4ded-ad04-b91ef8e12756","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_A_Momentum_feltetelekhez_kotne_a_kispesti_polgarmester_bizottsagi_kinevezeset","timestamp":"2020. május. 11. 16:52","title":"A Momentum feltételekhez kötné, hogy Gajda Péter őrködjön a fővárosi vagyonnyilatkozatok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]