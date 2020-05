Szombaton reggel a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldalon azt írták, újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 3473 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A legutóbbi közlés során ez a szám 3417 volt, tehát 56 új fertőzöttet regisztráltak.

Elhunyt újabb idős 6 krónikus beteg. Ezzel 448 főre emelkedett az elhunytak száma, 1371-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1654 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 56 százaléka, az elhunytak 77 százaléka, a gyógyultak 61 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A szombati nap legfontosabb híre az lesz, ha Orbán Viktor bejeleni, hogy milyen nyitási, enyhítési lépések lesznek Budapesten, ezt kora délutánra ígérte. Délelőtt járványügyi szakemberekkel és Rogán Antallal egyeztett. Pénteken a rádióban a kormányfő azt mondta, nagy kérdés, mi lesz a főváros sorsa, ugyanis a nagy népsűrűség miatt egy hibás döntést nehéz volna korrigálni. „Ha itt nem vagyunk elég fegyelmezettek, vissza fog jutni Budapest oda, ahonnan el akarunk mozdulni.” Szerinte már nem az otthonmaradás, hanem a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa.

Az már korábban kiderült, hogy a főváros újranyitását az ellenzéki és kormánypárti kerületi polgármesterek is támogatják. A vidékre és Pest megyére vonatkozó enyhítésekrőpl a péntek éjjel megjelent Magyar Közlönyben már megjelentek a részletszabályok.

A tájékoztató elején Gál Kristóf rendőr ismertette a friss számokat, amiket mi is közöltünk fenn, majd azt mondta, az Operatív Törzs most is ülésezik, ahol arról döntenek majd, milyen enyhítések lesznek Budapesten. Ő is elmondta, a bejelentés ma délután várható.

Ez a 66 nap megmutatta nekünk, milyen erős a család, mire képes egy család.

Ezt már Novák Katalin családügyi államtitkár mondta a törzs szombati tájékoztatóján. Hozzátette: „ilyen helyzetekben elsősorban a családra számíthatunk.” Nem értük még el a célt, hogy családbarát ország legyünk, de egyre közelebb vagyunk hozzá – mondta, majd úgy fogalmazott, tíz éve ezen dolgozik a kabinet. Majd hosszan sorolta, milyen intézkedéseket hozott a kormány a koronavírus-járvány idején. A 13. havi nyugdíjról például elmondta, 150 ezerrel többen kapnak majd 13 nyugdíjat, mint a korábbi szabályozás értelmében.

Novák bejelentette: engedélyezik a napközis nyári táborokat, hamarosan pedig az ott alvós nyári táborokról is döntenek, azt azonban hangsúlyozta:

nyári táborok lesznek, el lehet kezdeni szervezni a programokat.

A hvg.hu is írtunk a nyári helyzetről:

Ahogy írtuk, „a járványhelyzet miatt a korábbi éveknél is nagyobb fejtörést okozhat idén a szülőknek, hogy oldják meg gyerekeik nyári felügyeletét, hiszen az éves szabadságuk nagy részét sokan - kényszerből vagy önként - már mostanra kivették, pedig még véget sem ért a tanév. A kormány korábban halvány ígéretet tett rá, hogy keres valamilyen megoldást a nyári gyerekfelügyeletre. Sokaknak viszont nemcsak a szünidőre, hanem már most szüksége lenne valami alternatívára a jelenlegi, nem túl vonzó ügyeleti csoportok helyett. Újranyitnak-e még júniusban az iskolák? Jövő hétre eldőlhet.”

Arról is szólt Novák, mindenhol lesz óvodai, bölcsődei, iskolai ügyelet, azon dolgoznak, hogy a gyermekeket a megszokott intézményekben tudják fogadni.

Kiss Róbert rendőr alezredes részletesen szólt a vidéki enyhítésekről, ezekről mi is írtunk, ITT olvashatja ezeket.

Szlávik János is szót kapott az Operatív Törzs tájékoztatóján, a reményről beszélt. „A járványnak reményeink szerint egyszer vége lesz, de nem tudjuk, mikor és hogyan.” Eltűnhet (erre kicsi az esély), vagy végig velünk marad valamilyen formában – nem tudni, de „reménykedjünk, hogy igazoltan hatásos víruselleni gyógyszerünk lesz.” Ma már Magyarországon is elérhető egy Japánban kifejlesztett, hatásos gyógyszer, ami a kezdeti esetekben használható, de van terápia a súlyos betegek számára is. „És jól állunk a vérplazma-terápiával is.” Valamikor pedig védőoltás is lesz.

A járványgörbe Magyarországon stabil, úgy gondolom, a budapestieknek még egy kis kitartást kell kívánom. És mindannyian tudjuk, mi hal meg utoljára. A remény – zárta Szlávik.

Kérdések

Mi lesz azokkal, akik Szlovéniába utaznak, ott ugyanis megnyitották a határokat? Akik onnan hazatérnek, hatósági házi karanténba kerülnek, kivéve, ha már túlestek a koronavíruson. De lehetőség van egyedi méltányosságra.

A Tolna megyében élőkről pedig kiderült, fegyelmezettek.

Ez a kettő (2) kérdés került elő szombaton.

A törzsnek tájékoztatójuk előtt az alábbi kérdéseket küldtük el:

Milyen javaslatokkal élt az Operatív Törzs a budapesti enyhítésekkel kapcsolatban?

A hamarosan felszabaduló kórházi ágyakat később újra kiüríthetik-e, ha a járvány második hulláma azt kívánja?

Hány beteg van pillanatnyilag az újonnan épített kiskunhalasi járványkórházban?

Ki ellenőrzi majd a strandokon a kötelező távolságtartási szabályok betartását?

Szombaton is van koronavírusos percről percre tudósításunk, ezt ITT éri el