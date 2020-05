Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","shortLead":"Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet szerint alapjogokat sértettek a gyulai férfi ügyében.","id":"20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b101948d-b722-418d-8d55-6dee00aa4ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_remhirterjesztes_korhaz_agyfelszabaditas_egeszsegugy_ekint","timestamp":"2020. május. 14. 17:52","title":"EKINT: „A legsötétebb diktatúrák bevett gyakorlataként rendőröket küldenek a véleményüket kifejező polgárokra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","shortLead":"A philippsburgi atomerőmű jellegzetes tornyait irányított robbantással tették a földdel egyenlővé csütörtök reggel.","id":"20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d3ea75-ffd5-43de-9185-f6d53632e6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7558280c-d44c-42d5-8de8-a260ee9ae63d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200514_nemetorszag_atomeromu_atomenergia_hutotorony","timestamp":"2020. május. 14. 13:11","title":"Porig rombolták egy német atomerőmű hűtőtornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára extrém magas hőmérséklet elviselésére is.","shortLead":"Az ausztrál tengertudományi intézet kutatóinak sikerült olyan algákat \"nevelniük\", amelyek képesek a korallok számára...","id":"20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815763da-2149-4af4-b47e-3011384de6e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_korallszatony_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2020. május. 14. 17:14","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan menthetnék meg a korallzátonyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","shortLead":"Az anyamedve és bocsa csütörtökön tűnt fel Tallinn egyik elővárosi kerületének utcáin.\r

","id":"20200515_medve_tallinn_esztorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd41a4-45be-4310-8b22-fa9b6d8c6320","keywords":null,"link":"/elet/20200515_medve_tallinn_esztorszag","timestamp":"2020. május. 15. 11:22","title":"Medvék bolyonganak az észt fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Euró- és dollármilliárdok röpködnek a válságkezelésben, akár a szabályokat is felrúgva. Közben az EU a kínai felvásárlások elkerülésére szabályt készít.","shortLead":"Euró- és dollármilliárdok röpködnek a válságkezelésben, akár a szabályokat is felrúgva. Közben az EU a kínai...","id":"20200514_Ment_es_ved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e15f1d-00b8-483d-91cf-8c3d7cf742ed","keywords":null,"link":"/360/20200514_Ment_es_ved","timestamp":"2020. május. 14. 11:00","title":"Az unió és Amerika menti a menthetőt, de a válságban sem vehetik le a szemüket Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","shortLead":"Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.","id":"20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f596074-bc99-4c07-8a2b-7e0f3bca4b61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_Kina_is_beleszolhatna_abba_mi_legyen_nyilvanos_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 14. 14:28","title":"Kína is beleszólhatna abba, mi legyen nyilvános Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","shortLead":"Még a határon túli magyar kézilabdasportnakis jut 300 millió forint.","id":"20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e20ecc7-bbb3-4a98-a973-65f1b4be4e3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_atletikai_kozpont_stadion_magyar_kozlony_kezilaba_szovetseg","timestamp":"2020. május. 15. 05:41","title":"Még 1,9 milliárdot ad a kormány az atlétikai stadionra, a kézilabdára 1,3 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]