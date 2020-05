Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat – jelentette be még csütörtökön Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón. Akkor annyit mondott, a vendéglátóhelyek a belső, zárt részeit is megnyithatják ahogyan a parkok és a játszóterek is megnyithatnak hétfőtől, a szállodákba is be lehet majd menni. 200 főig rendezhető esküvő és lagzi június 1-jétől, tette hozzá akkor Szentkirályi Alexandra, de csak vidéken és Pest megyében.

Gulyás Gergely is utalt rá, illetve Orbán Viktor is megemlítette pénteki rádióinterjújában a maszkviselés fontosságát, a miniszterelnök egyenesen azt mondta, már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás.

Ezzel szemben a pénteken este megjelent Magyar Közlöny és az ott érkező kormányrendelet a védelmi intézkedések következő ütemét taglalandó csak annyit ír elő, hogy – miután a helyek belső, zárt része is megnyílik – az ott dolgozóknak kötelező a maszkviselés, a vendégeknek nem. Mindenesetre a védőtávolságot (1,5 méter) tartani kell.

A rendelet tartalmazza azt is, hogy nyithatnak a játszóterek, azokat látogatni is lehet, a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket. Júniustól 200 fős esküvők, lagzik és temetések is tarthatóak, házasságkötés után pedig a lakodalom szálláshelyen is bonyolítható.

A rendelet hétfőn fog hatályba lépni, a helyi polgármesterek pedig jogot kapnak arra, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, vagy annak méretének növelésére intézkedéseket hozzanak.

Budapest sorsa még kérdéses, Orbán napok óta húzza a döntést és annak bejelentését, szombat délután várható új fejlemény ebben az ügyben. A főváros azonban az óvatos nyitás híve.