08 50

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a fővárosban is feloldják a kijárási korlátozást, mert „a járvány erejét Budapesten is letörtük”. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter további részleteket elárult el a budapesti élet újraindításáról, szombat este pedig megjelentek az erre vonatkozó kormányrendeletek.

A legfontosabb szabályok, hogy a 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között intézhetik a bevásárlást, az üzletekbe belépni és tömegközlekedni is csak maszkban lehet.

Éttermi fogyasztás egyelőre csak a vendéglátóhely teraszán, illetve a kerthelyiségben lehetséges. „A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása”.

