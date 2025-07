Balásy Gyula cége gyártotta a Voks 2025 szavazólapjait több mint 350 millió forintért

351 millió forintba kerültek az Ukrajna uniós csatlakozásáról indított, Voks 2025 elnevezésű véleménynyilvánító szavazás szavazólapjai, amiket Balásy Gyula cége, a Lounge Design Kft. készített – tudta meg az aHang, miután közérdekű adatigénylést nyújtott be a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához.

A válaszuk szerint 7,8 millió szavazólapot gyártottak, igaz, azt egyelőre nem tudták megmondani, hány szavazólapot küldtek ki végül postai úton. Arról sem sikerült többet megtudni, hogy mennyit költöttek a Voks 2025 reklámozására, de tény, hogy a Kabinetiroda betekintést biztosít számukra – írja a Telex.

És tényleg lehet, hogy hamarosan többet tudunk majd, Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője ugyanis hétfőn arról számolt be, hogy pert nyert a DK, és a döntés alapján ki kell adni a Voks 2025 kampány lebonyolításával kapcsolatban kötött összes szerződést, a kifizetések számláit.

A kormány talán soha nem égetett el ennyi közpénzt arra, hogy Orbánnak igaza lehessen A Voks 2025 árából akár kétszáz Tisza-szavazás is kijöhetett volna, ám van olyan mutató, amiben még így is alulmarad a lehengerlő kormánypárti akció a számháborúban.

A civil szervezet arra is kíváncsi volt, hogyan tudták kiszűrni a kétszer szavazókat. „A kormányzat tisztelettel fordul a magyar emberek felé, hisz abban, hogy a polgárok felelősségteljesen és becsülettel kívántak élni a véleménynyilvánítás lehetőségével egy nagy horderejű kérdésben” – válaszolta erre a kabinetiroda.

A hivatalos adatok szerint a magyar emberek 95 százaléka szavazott nemmel Ukrajna uniós csatlakozására, és összesen 2 278 015 érvényes szavazat érkezett. A Telex szerint így a Voks 2025 lett a kormány második legsikeresebb nemzeti konzultációja, csupán 72 ezer kitöltéssel maradt el a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációtól, amin 2 millió 356 ezren vettek részt.

Ami a Lounge Designt illeti, a cég tavaly is jó évet zárt, az adózott nyeresége 4,25 milliárdra nőtt, melyből Balásy Gyula 4 milliárd forintot osztalékként ki is vett. Várhatóan pedig az idei évre sem lesz majd panasz, a vállalkozó 3,9 milliárdos megbízást kapott, hogy külföldön is terjessze a kormánypropagandát, egymilliárdért pedig zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat rendeltek tőle, az állami vasúttársaság szerződött partnerei között pedig feltűnik a Lounge Design mellett Balásy Gyula másik cége, a New Land Media Kft. is.