Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","shortLead":"A 79 éves férfi a helyszínen meghalt, a baleset körülményeit vizsgálják.","id":"20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693dd628-a8e3-4f5d-b87f-539dd144458f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_Halalra_gazolt_egy_ferfit_a_HEV","timestamp":"2020. május. 18. 11:43","title":"Halálra gázolt egy férfit a HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát. Az előrejelzések alapján ha nem változtatunk gyorsan és radikálisan, akkor 2050-ig ugyanígy pusztul majd a Föld.","shortLead":"Teljesen át kellene alakítanunk a társadalmi és gazdasági rendszereket ahhoz, hogy megelőzzük a katasztrófát...","id":"20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b959c2-996b-49db-accb-4c46b043d700","keywords":null,"link":"/zhvg/20200518_greenpeace_okoszisztema_biodiverzitas_klimavaltozas_ipbes","timestamp":"2020. május. 18. 15:26","title":"Gyorsabban pusztul az ökoszisztéma, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során az operációsrendszer-frissítéssel lassította a régebbi iPhone-okat. Az Apple egyezséget ajánlott, és most megszületett az előzetes bírói jóváhagyás.","shortLead":"Throttlegate-ként, szabadon fordítva fojtási ügyként híresült el az Apple akciója, amely során...","id":"20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d89b90f5-2229-48b8-b374-13df3c8f9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a6d76a-c98e-43c1-917a-3a2790a03b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_elozetes_biroi_jovahagyas_felmilliard_dollart_fizet_az_apple","timestamp":"2020. május. 19. 10:03","title":"Előzetes jóváhagyás: milliárdokat fizethet az Apple az iPhone-ok lassítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","shortLead":"A hegyekben ismét működhetnek a felvonók, és szemináriumokat is lehet tartani.\r

","id":"20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c926d86-8ad3-47f3-b9ff-2082a9086d1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_koronavirus_jarvany_ausztria_szallodak","timestamp":"2020. május. 18. 22:08","title":"Még májusban kinyithatnak a szállodák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","shortLead":"Idén nem tartják meg a kiállítást, az érdeklődőknek egy évet várniuk kell. ","id":"20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb75100-01ea-4a7b-b048-c982b006b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3260e-7bb7-4697-8d27-826859a2ddb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_augusztus_brit_autoszalon_elmarad_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 09:21","title":"Az augusztusi Brit Autószalon is elmarad a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","shortLead":"A több mint 5 méter hosszú szabadidő-autó hibrid hajtáslánca 450 lóerős összteljesítményű.","id":"20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3f4b3c-6d12-4e41-9cc4-be6b2c3bf520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf296e9-f069-48ab-8b80-0ec75c9906a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_bmw_x5_aron_debutal_europaban_a_ford_nagy_suvja","timestamp":"2020. május. 18. 11:21","title":"BMW X5 áron debütál Európában a Ford zöld rendszámos nagy SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","shortLead":"Republikánus és demokrata szenátorok szerint árthat a piacnak, ha a Facebook bekebelezi a Giphyt.","id":"20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392a152d-5ea4-464d-a277-124ecf7a262d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d970f479-9a8a-4b5a-a13a-075c460ddfd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_giphy_felvasarlas_kongresszus","timestamp":"2020. május. 18. 13:03","title":"Megtorpedózhatja az amerikai kongresszus a Facebook nagy GIF-felvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást jelentenek a Boko Haramnak és más fegyveres szervezeteknek – tapasztalta a HVG tudósítója a helyszínen, Adamawa államban. Közben a nemrég felfedezett gázkincsért is megindulhat a harc.","shortLead":"Elviselhetetlenül magas a munkanélküliség Nigéria északi részén, és az állástalan fiatal férfiak zsoldért utánpótlást...","id":"202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aee4369-f7d6-45d3-818b-baabdd7846e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dda85-a328-4131-b924-9256c16d4add","keywords":null,"link":"/360/202012__boko_haram__terror_nigeriaban__olcso_elet__senki_foldje_mindenki_kinja","timestamp":"2020. május. 17. 17:00","title":"Észak-Nigériából jelentjük: A nyomor és az új gázmezők miatt ismét elszabadulhat a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]