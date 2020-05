Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","shortLead":"Egy részük helyett pótlóbuszokat fognak közlekedtetni. A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint értelmetlen a döntés.\r

","id":"20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e75ee9-c2a8-400f-983a-21e4242ab9fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_megszuntet_vonat_Innovacios_es_Technologiai_Miniszterium","timestamp":"2020. május. 22. 18:04","title":"Kiszivárgott, hogy mely vasúti vonalakat ritkítaná ideiglenesen a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dc4dda-1e0f-4997-b8f6-561d3b13cbf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg egy orvosi berendezés gyulladt ki. Három beteg meghalt és hárman megsérültek.","shortLead":"Feltehetőleg egy orvosi berendezés gyulladt ki. Három beteg meghalt és hárman megsérültek.","id":"20200523_Ujabb_orosz_korhazban_tortent_tuzeset_tobb_beteg_is_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12dc4dda-1e0f-4997-b8f6-561d3b13cbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543ac477-85f2-4b83-96ae-078ea19f8088","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Ujabb_orosz_korhazban_tortent_tuzeset_tobb_beteg_is_meghalt","timestamp":"2020. május. 23. 08:15","title":"Újabb orosz kórházban történt tűzeset, több beteg is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"A szokásos védőoldási kampányokat 68 országban késleltetik a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9016790b-4bd2-48fe-84d9-d4c00b3dfe25","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_koronavirus_jarvany_oltas_kanyaro_gyermekbenulas_verhas","timestamp":"2020. május. 22. 21:15","title":"A koronavírus-járvány miatt nem oltottak be 80 millió gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A londoni példa alapján készült volna a BKK-s jegyrendszer, ám a projekt végül kudarcba fulladt. Pedig nagy szükség lenne egy modern rendszerre, ezt a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója, Vitézy Dávid sem látja máshogy.","shortLead":"A londoni példa alapján készült volna a BKK-s jegyrendszer, ám a projekt végül kudarcba fulladt. Pedig nagy szükség...","id":"20200522_vitezy_david_jegyrendszer_bkv_tomegkozlekedes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1623cf-ffa5-43ed-8a60-b828fd08aa4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_vitezy_david_jegyrendszer_bkv_tomegkozlekedes_budapest","timestamp":"2020. május. 22. 18:00","title":"Vitézy: Budapest megérdemelne már egy 21. századi jegyrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több mint 40 ezer embert tesztelt le.","shortLead":"Az orosz lakosság egyhetede áteshetett már a koronavírus-fertőzésen – állítja egy moszkvai laboratórium, amely több...","id":"20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d2b13ff-ac1e-4887-a9b0-1eaed72e7c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f47666-9a56-472c-a897-e0889456f1d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_Az_oroszok_hetedenek_lehet_koronavirusantitest_a_vereben","timestamp":"2020. május. 23. 15:47","title":"Az oroszok hetedének lehet koronavírus-antitest a vérében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet, pedig a jelenléte mindig vérző, soha be nem gyógyuló seb. Maradhat-e bennünk méltóság, erkölcsösség, ha szembe találjuk magunkat azzal, akit gyűlölünk? Kitölt vagy kiüresít a hatalom? A Stuart Mária online premierje alkalmából a rendezővel, Gáspár Ildikóval beszélgettünk.","shortLead":"Stuart Mária hosszú évek óta Erzsébet királynő foglya Angliában: sem kivégezni, sem szabadon engedni nem jó ötlet...","id":"20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec9754-2536-493e-b563-c34e5f5871ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f147759-cf8e-44a1-aba4-3c16319aa5f9","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Stuart_Maria_Gaspar_Ildiko_az_Orkeny_Szinhaz_eloadasa","timestamp":"2020. május. 22. 19:00","title":"Éljen a királynő! De melyik? – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A települések kapják meg a területet.","shortLead":"A települések kapják meg a területet.","id":"20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d7786f-d69b-4d0e-8b08-1b46581c500f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200523_Megsem_privatizaljak_a_balatoni_kikotoket","timestamp":"2020. május. 23. 11:36","title":"Mégsem privatizálják a balatoni kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]